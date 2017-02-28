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High school roundup: Buzzer-beater by Lukas Swartz lifts Mogadore to sectional win over Hillsdale

Beacon Journal staff report

Published: February 28, 2017 - 10:13 PM

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