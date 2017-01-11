All CATEGORIES
☰ Menu

High school roundup: Cameron Brown’s free throw lifts Kenmore to 52-51 win over Firestone in City Series boys basketball

Beacon Journal staff report

Published: January 11, 2017 - 11:11 PM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

revsto12cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
High school girls basketball / Stow 58, Revere 45: Lizzy Stefanov, Emily Andrassy guide host Bulldogs to a victory - 11:27 PM

STOW: The importance of passing is often overlooked by young basketball players.

High school notebook: Firestone, Alliance set to host large wrestling tournaments on Friday, Saturday - 11:27 PM
browns12cut_02
Phil Savage explains why it ‘would be a huge benefit’ for Browns, Deshaun Watson if national championship-winning QB plays in Senior Bowl - 11:27 PM
Cavaliers happy to arrive safely in Portland after massive snowstorm - 11:26 PM
bkc12cut
College basketball roundup: Miles Bridges-led Michigan State tops No. 24 Minnesota 65-47 - 11:27 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next