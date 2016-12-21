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High school roundup: Coventry girls hold off Woodridge for first PTC-Metro victory

Beacon Journal staff report

Published: December 21, 2016 - 11:21 PM
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Woodridge's Mary Bates (right) steals the ball from Coventry's Taylor Norris during the second quarter Wednesday at Coventry High School. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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