High school roundup: Coventry rallies for 25 unanswered points to stun Streetsboro 25-21

PHA+UG9ydGFnZSBUcmFpbDwvcD48cD5Db3ZlbnRyeSAyNSwmIzgyMzI7U3RyZWV0c2Jvcm8gMjE8
L3A+PHA+VGhlIHZpc2l0aW5nIENvbWV0cyBzY29yZWQgMjUgdW5hbnN3ZXJlZCBwb2ludHMgaW4g
dGhlIHNlY29uZCBoYWxmIGFmdGVyIHRyYWlsaW5nIDIxLTAgYXQgaGFsZnRpbWUgZm9yIHRoZSBN
ZXRybyBEaXZpc2lvbiB3aW4uPC9wPjxwPkp1bmlvciBTdGV2ZSBMb2NoZXIgcnVzaGVkIGZvciB0
aHJlZSB0b3VjaGRvd25zIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiBhbmQganVuaW9yIFRyZW9uIFNpYmxl
eSBhZGRlZCBhbm90aGVyIHRvIHJhbGx5IHRoZSBDb21ldHMgKDQtMywgMy0xKS4gTG9jaGVyIHNj
b3JlZCB0aGUgZ2FtZS13aW5uaW5nIHRvdWNoZG93biBvbiBhIDIteWFyZCBydXNoIHdpdGggNToz
MiByZW1haW5pbmcgaW4gdGhlIGdhbWUuIDwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UgNjMsIEZpZWxkIDc8L3A+
PHA+S2luZyBBbGZyZWQgU2FuZGVycyBydXNoZWQgZm9yIDE1NSB5YXJkcyBhbmQgdHdvIHRvdWNo
ZG93bnMgYW5kIFJvYmVydCBTaW5nbGV0YXJ5IHJ1c2hlZCBmb3IgODAgeWFyZHMgYW5kIHR3byB0
b3VjaGRvd25zIGZvciB0aGUgaG9zdCBCdWxsZG9ncyAoNy0wLCA0LTApIGluIGEgTWV0cm8gRGl2
aXNpb24gd2luIG92ZXIgdGhlIEZhbGNvbnMgKDItNSwgMC00KS4gTWFzb24gTHlkaWMgdGhyZXcg
Zm9yIDEzMCB5YXJkcyBhbmQgdGhyZWUgdG91Y2hkb3ducywgdHdvIHRvIFNoYXJpZiBIb3dhcmQs
IHRvIGxlYWQgdGhlIEJ1bGxkb2dzLjwvcD48cD5TdWJ1cmJhbiBMZWFndWU8L3A+PHA+Tm9yZG9u
aWEgMzcsJiM4MjMyO0N1eWFob2dhIEZhbGxzIDIwPC9wPjxwPkFsZWMgQnVya2hvbGRlciBydXNo
ZWQgZm9yIDEwOCB5YXJkcyBhbmQgdHdvIHRvdWNoZG93bnMgYW5kIFJvYmJ5IExldmFrIHRocmV3
IGZvciAzNjQgeWFyZHMgYW5kIHR3byB0b3VjaGRvd25zIGZvciB0aGUgdmlzaXRpbmcgS25pZ2h0
cyAoMy00LCAxLTMgTmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSkgaW4gYSB3aW4gb3ZlciB0aGUgQmxhY2sg
S25pZ2h0cyAoMS02LCAwLTQpLiBKYWNvYiBTYWdlIHJ1c2hlZCBmb3IgYSB0b3VjaGRvd24gYW5k
IE5hdGUgVmFzc2Fsb3R0aSB0aHJldyBhIDIxLXlhcmQgdG91Y2hkb3duIHBhc3MgZm9yIHRoZSBC
bGFjayBUaWdlcnMuPC9wPjxwPkF1cm9yYSA0OSwgUmV2ZXJlIDIxPC9wPjxwPk1hYyBBdXN0aW4g
dGhyZXcgdGhyZWUgdG91Y2hkb3duIHBhc3NlcywgdHdvIHRvIEdhdmluIEJsdW50LCBhbmQgQ2hy
aXMgVmFuem8gcnVzaGVkIGZvciB0d28gdG91Y2hkb3ducyBmb3IgdGhlIHZpc2l0aW5nIEdyZWVu
bWVuICg2LTEsIDQtMCBBbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlKSBpbiBhIHdpbiBvdmVyIHRoZSBNaW51
dGVtZW4gKDQtMywgMS0zKS48L3A+PHA+QmFyYmVydG9uIDM3LCYjODIzMjtUYWxsbWFkZ2UgNjwv
cD48cD5Lb2JpZSBCb29rZXIgcnVzaGVkIGZvciBhIHRvdWNoZG93biwgY2F1Z2h0IGEgdG91Y2hk
b3duIHBhc3MgYW5kIHJldHVybmVkIGFuIGludGVyY2VwdGlvbiA5NSB5YXJkcyBmb3IgYSB0b3Vj
aGRvd24gdG8gbGVhZCB0aGUgaG9zdCBNYWdpY3MgKDUtMiwgMS0yIEFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVu
Y2UpIG92ZXIgdGhlIEJsdWUgRGV2aWxzICgyLTUsIDAtMykuIFphbmUgUmllcyB0aHJldyBmb3Ig
MzI1IHlhcmRzIGFuZCB0d28gdG91Y2hkb3ducyBhbmQgS2V5ZSBUaG9tcHNvbiBjYXVnaHQgZml2
ZSBwYXNzZXMgZm9yIDEwMCB5YXJkcyBhbmQgYSB0b3VjaGRvd24gZm9yIHRoZSBNYWdpY3MuPC9w
PjxwPk5vbi1sZWFndWU8L3A+PHA+U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgMjMsJiM4MjMyO1dpbnRv
biBXb29kcyAxNzwvcD48cD5NeWxlcyBXaWxsaWFtcyBoYWQgYSAyLXlhcmQgdG91Y2hkb3duIHJ1
biBpbiBvdmVydGltZSB0byBnaXZlIHRoZSBob3N0IEZpZ2h0aW5nIElyaXNoICg0LTMpIHRoZSB3
aW4uIEphbWllIE1hcnR1Y2NpIGtpY2tlZCBhIGdhbWUtdHlpbmcgZmllbGQgZ29hbCB3aXRoIDI0
IHNlY29uZHMgbGVmdCBpbiByZWd1bGF0aW9uIHRvIHNlbmQgdGhlIGdhbWUgdG8gb3ZlcnRpbWUg
YWZ0ZXIgdGhlIFdhcnJpb3JzIHJhbGxpZWQgd2l0aCAxNyBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBx
dWFydGVyIHRvIHRha2UgdGhlIGxhdGUgbGVhZC4gV2lsbGlhbXMgZmluaXNoZWQgd2l0aCAxMjUg
eWFyZHMgcnVzaGluZyBhbmQgdHdvIHRvdWNoZG93bnMgZm9yIHRoZSBJcmlzaC48L3A+PHA+RmVk
ZXJhbCBMZWFndWU8L3A+PHA+TGFrZSAyOCwmIzgyMzI7Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciAxNDwv
cD48cD5Kb2VsIEZyYW5jaXMgcnVzaGVkIGZvciB0d28gdG91Y2hkb3ducyBhbmQgQ2FtZXJvbiBN
YXJ0aW4gcnVzaGVkIGZvciBhIHRvdWNoZG93biBhbmQgY2F1Z2h0IGEgdG91Y2hkb3duIHBhc3Mg
Zm9yIHRoZSB2aXNpdGluZyBCbHVlIFN0cmVha3MgKDUtMiwgMS0yKS4gT3dlbiBHb29kaGVhcnQg
dGhyZXcgZm9yIDEzNSB5YXJkcyBhbmQgYSB0b3VjaGRvd24gZm9yIHRoZSBCbHVlIFN0cmVha3Mu
PC9wPjxwPlBlcnJ5IDM1LCBHcmVlbiAzMDwvcD48cD5UZXZpb24gQ2xldmVsYW5kIGFuZCBNYWxh
Y2hpIFN0cmlja2xhbmQgZWFjaCBydXNoZWQgZm9yIGEgdG91Y2hkb3duIGluIHRoZSBmb3VydGgg
cXVhcnRlciB0byByYWxseSB0aGUgdmlzaXRpbmcgUGFudGhlcnMgKDUtMiwgMi0xKSBvdmVyIHRo
ZSBCdWxsZG9ncyAoMi01LCAwLTMpLiBTdHJpY2tsYW5kIHJ1c2hlZCBmb3IgMTcyIHlhcmRzIGFu
ZCB0d28gdG91Y2hkb3ducyBhbmQgQ2xldmVsYW5kIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTcxIHlhcmRzIGFu
ZCB0d28gdG91Y2hkb3ducyBmb3IgdGhlIFBhbnRoZXJzLjwvcD48cD5Ob3J0aGVhc3Rlcm4gQnVj
a2V5ZTwvcD48cD5NYXJsaW5ndG9uIDQ4LCYjODIzMjtDYW50b24gU291dGggMzU8L3A+PHA+SmFx
dWlleiBTYW1wc29uIHJ1c2hlZCBmb3IgMzAzIHlhcmRzIGFuZCBmb3VyIHRvdWNoZG93bnMgdG8g
aGVscCBrZWVwIHRoZSB2aXNpdGluZyBEdWtlcyAoNy0wLCA0LTApIHBlcmZlY3QgdGhpcyBzZWFz
b24uIFNhbXBzb24gcnVzaGVkIGZvciB0aHJlZSB0b3VjaGRvd25zIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVh
cnRlciB0byBicmVhayBvcGVuIGEgdGllIGdhbWUgYW5kIGdpdmUgdGhlIER1a2VzIHRoZSB3aW4u
PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.