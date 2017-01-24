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High school roundup: Cuyahoga Falls edges Tallmadge 49-47

Beacon Journal staff report

Published: January 24, 2017 - 10:14 PM

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