High school roundup: Cuyahoga Falls, Stow, Kenmore among local winners in boys basketball

PHA+Qm95cyBiYXNrZXRiYWxsPC9wPjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzIDQ4LCYjODIzMjtUd2luc2J1
cmcgNDQgKE9UKTwvcD48cD5KdW5pb3IgTmF0ZSBTaWVnZmVydGggbWFkZSBhIGxheXVwIHdpdGgg
MTQgc2Vjb25kcyByZW1haW5pbmcgaW4gb3ZlcnRpbWUgdG8gZ2l2ZSB0aGUgaG9zdCBCbGFjayBU
aWdlcnMgKDEwLTEyLCA0LTEwIFN1YnVyYmFuLU5hdGlvbmFsKSBhIHdpbi48L3A+PHA+SnVuaW9y
IERpb24gRGF2aXMgbWFkZSB0d28gZnJlZSB0aHJvd3Mgd2l0aCBzaXggc2Vjb25kcyByZW1haW5p
bmcgaW4gb3ZlcnRpbWUgdG8gc2VhbCB0aGUgd2luIGZvciB0aGUgQmxhY2sgVGlnZXJzLjwvcD48
cD5UaGUgVGlnZXJzIGJhbmtlZCBpbiBhIDMtcG9pbnRlciB3aXRoIHRocmVlIHNlY29uZHMgcmVt
YWluaW5nIGluIHJlZ3VsYXRpb24gdG8gdGllIHRoZSBzY29yZSBhdCA0NCBhbmQgZm9yY2Ugb3Zl
cnRpbWUsIHdoZXJlIHRoZSBCbGFjayBUaWdlcnMgd2VudCBvbiBhIDQtMCBydW4gdG8gcHV0IHRo
ZSBnYW1lIGF3YXkuPC9wPjxwPlNlbmlvciBLYXZvbiBHYWluZXIgc2NvcmVkIDE2IHBvaW50cywg
YW5kIHNlbmlvciBUcm95IFRvZmlsIGFkZGVkIDEyIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEJsYWNrIFRpZ2Vy
cyBvbiBzZW5pb3IgbmlnaHQuPC9wPjxwPlN0b3cgNTEsJiM4MjMyO05vcnRoIFJveWFsdG9uIDQ4
PC9wPjxwPkp1bmlvciBDb3J5b24gUmljZSBzY29yZWQgMjAgcG9pbnRzIGFuZCB0aGUgdmlzaXRp
bmcgQnVsbGRvZ3MgKDE3LTQsIDEzLTEgU3VidXJiYW4gTGVhZ3VlIE5hdGlvbmFsIERpdmlzaW9u
KSBkZWZlYXRlZCB0aGUgQmVhcnMgKDExLTExLCA2LTgpIHRvIGNsaW5jaCB0aGUgTmF0aW9uYWwg
dGl0bGUuPC9wPjxwPlRoZSBCdWxsZG9ncyB0cmFpbGVkIGJ5IGZpdmUgYWZ0ZXIgdGhlIGZpcnN0
IHF1YXJ0ZXIgYnV0IHdlbnQgb24gYSAxNC05IHJ1biBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIgdG8g
dGllIHRoZSBzY29yZSBhdCAyNCBhdCBoYWxmdGltZS4gVGhlIEJ1bGxkb2dzIG91dHNjb3JlZCB0
aGUgQmVhcnMgMTYtMTAgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgdG8gdGFrZSBhIHNsaW0gbGVhZCBh
bmQgaGVsZCBvbiBhZnRlciBhIGxhdGUgQmVhcnMgcmFsbHkgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVy
LjwvcD48cD5KdW5pb3IgTWFzb24gTWNNdXJyYXkgc2NvcmVkIDEzIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEJ1
bGxkb2dzLjwvcD48cD5LZW5tb3JlIDczLCBOb3J0b24gNDk8L3A+PHA+U2VuaW9yIERlbW9uZCBU
YXlsb3Igc2NvcmVkIDI1IHBvaW50cywgaW5jbHVkaW5nIGZpdmUgMy1wb2ludGVycywgYW5kIHNl
bmlvciBUaG9tYXMgV29vZHMgc2NvcmVkIDE5IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIGhvc3QgQ2FyZGluYWxz
ICgxNC03KSBpbiBhIG5vbmxlYWd1ZSB3aW4gb3ZlciB0aGUgUGFudGhlcnMuIDwvcD48cD5UaGUg
Q2FyZGluYWxzIGxlZCAzNC0yNSBhdCBoYWxmdGltZSBhbmQgd2VudCBvbiBhIDIyLTEwIHJ1biBp
biB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciB0byBwdXQgdGhlIGdhbWUgYXdheS48L3A+PHA+RG9taW5pY2sg
UmVpbmhhcnQgbGVkIHRoZSBQYW50aGVycyB3aXRoIDE1IHBvaW50cywgYW5kIGp1bmlvciBDYW1l
cm9uIEJyb3duIHNjb3JlZCAxMyBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBDYXJkaW5hbHMuPC9wPjxwPkJyZWNr
c3ZpbGxlIDQ5LCYjODIzMjtIdWRzb24gMzg8L3A+PHA+VGhlIGhvc3QgQmVlcyBvdXRzY29yZWQg
dGhlIEV4cGxvcmVycyAzMi0yMCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgYWZ0ZXIgdHJhaWxpbmcgYnkg
b25lIGF0IGhhbGZ0aW1lIGZvciB0aGUgU3VidXJiYW4tTmF0aW9uYWwgd2luLjwvcD48cD5KYXJl
ZCBCYXppbCBzY29yZWQgMTMgcG9pbnRzIGFuZCBNaWtlIFJvc2UgYWRkZWQgMTIgcG9pbnRzIGZv
ciB0aGUgQmVlcywgYW5kIFNwZW5jZXIgTWNDbHVyZSBsZWQgdGhlIEV4cGxvcmVycyB3aXRoIDIw
IHBvaW50cy48L3A+PHA+VGFsbG1hZGdlIDc2LCYjODIzMjtBdXJvcmEgNDM8L3A+PHA+SnVuaW9y
IE1hdHQgRnJhbmNlc2Nvbmkgc2NvcmVkIDI1IHBvaW50cywgYW5kIHRoZSBob3N0IEJsdWUgRGV2
aWxzICgxMy04LCA5LTMgU3VidXJiYW4tQW1lcmljYW4pIGRlZmVhdGVkIHRoZSBHcmVlbm1lbiAo
Ny0xNSwgMi0xMCkuIFNlbmlvciBKb3NoIFRheWxvciBhZGRlZCAxMSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBC
bHVlIERldmlscy48L3A+PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiA3OCwmIzgyMzI7TkRDTCAzMzwvcD48
cD5KdW5pb3IgR2FycmV0dCBIb3VzZXIgc2NvcmVkIDE5IHBvaW50cyBhbmQganVuaW9yIENvbGxl
biBHdXJsZXkgc2NvcmVkIDE4IHBvaW50cyBhbmQgZ3JhYmJlZCAxMSByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhl
IHZpc2l0aW5nIEtuaWdodHMgKDIwLTIsIDEwLTApIGluIGEgTm9ydGggQ29hc3QgTGVhZ3VlIHdp
biBvdmVyIHRoZSBMaW9ucy48L3A+PHA+Tm9ydGh3ZXN0IDY3LCYjODIzMjtUdXNsYXcgMzg8L3A+
PHA+U2NvdHQgV29ybWFsZCBzY29yZWQgMzEgcG9pbnRzLCBhbmQgdGhlIGhvc3QgSW5kaWFucyAo
MTQtOCkgZGVmZWF0ZWQgdGhlIE11c3RhbmdzICgxMS0xMSkgaW4gYSBub25sZWFndWUgZ2FtZS4g
THVrZSBGZW5uZWxsIHNjb3JlZCAxNiBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBJbmRpYW5zLCBhbmQgVG9ueSBG
cmFlbGljaCBsZWQgdGhlIE11c3RhbmdzIHdpdGggMTYgcG9pbnRzLjwvcD48cD5Td2ltbWluZzwv
cD48cD5EaXZpc2lvbiBJSSBzdGF0ZSBmaW5hbHM8L3A+PHA+QWxsaWFuY2UmIzgyMTc7cyBXaWxs
IFJvc2UgcGxhY2VkIHNlY29uZCBpbiB0aGUgNTAteWFyZCBmcmVlc3R5bGUgYW5kIHNlY29uZCBp
biB0aGUgMTAwLXlhcmQgZnJlZXN0eWxlIGF0IHRoZSBEaXZpc2lvbiBJSSBzdGF0ZSBzd2ltbWlu
ZyBmaW5hbHMuPC9wPjxwPkNhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljJiM4MjE3O3MgS2FzaWUgUGVy
cmV0dGEgZmluaXNoZWQgdGhpcmQgdG8gbWVkYWwgaW4gdGhlIDEwMC15YXJkIGJyZWFzdHN0cm9r
ZSwgYW5kIFdlc3QgQnJhbmNoJiM4MjE3O3MgSmFteXNvbiBSb2JiIGZpbmlzaGVkIGVpZ2h0aCBp
biB0aGUgMTAwLXlhcmQgYnJlYXN0c3Ryb2tlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.