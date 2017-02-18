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High school roundup: CVCA, St. V-M, Buchtel, Hoban among area teams advancing in sectional girls basketball

Beacon Journal staff report

Published: February 18, 2017 - 11:06 PM
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