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High school roundup: Dalton tops Lake Center Christian in Division IV sectional girls basketball

Beacon Journal staff report

Published: February 22, 2017 - 11:09 PM
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