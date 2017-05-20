High school roundup: Ellet advances to City Series baseball title game

PHA+QmFzZWJhbGw8L3A+PHA+RWxsZXQgNSwgR2FyZmllbGQgMDwvcD48cD5Kb2UgV2lsbGlhbXMg
aGFkIHR3byBzaW5nbGVzIGFuZCB0aHJlZSBSQkkgYW5kIENhbWVyb24gQnJha2UgYWRkZWQgdHdv
IHNpbmdsZXMgYW5kIGFuIFJCSSB0byBsZWFkIHRoZSBPcmFuZ2VtZW4gdG8gYSBDaXR5IFNlcmll
cyB0b3VybmFtZW50IHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgUmFtcyBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+V2l0aCB0
aGUgd2luLCBFbGxldCBhZHZhbmNlZCB0byBtZWV0IEZpcmVzdG9uZSBmb3IgdGhlIENpdHkgU2Vy
aWVzIENoYW1waW9uc2hpcCBUdWVzZGF5IGF0IENhbmFsIFBhcmsuPC9wPjxwPldhbHNoIEplc3Vp
dCA2LCBZb3VuZ3N0b3duIEJvYXJkbWFuIDE8L3A+PHA+U29waG9tb3JlIHJpZ2h0LWhhbmRlciBZ
YXNzaXIgS2Fob29rIGxlZCB0aGUgV2FycmlvcnMgKDE4LTgpIHRvIGEgdmljdG9yeSBpbiB0aGUg
RGl2aXNpb24gSSBkaXN0cmljdCBmaW5hbCBhdCBTdHJ1dGhlcnMgb24gRnJpZGF5IG5pZ2h0LiA8
L3A+PHA+S2Fob29rIGVhcm5lZCB0aGUgd2luIGJ5IHBpdGNoaW5nIHNpeCBpbm5pbmdzLCBzdHJp
a2luZyBvdXQgZml2ZSBhbmQgbGltaXRpbmcgdGhlIFNwYXJ0YW5zIHRvIG9uZSBlYXJuZWQgcnVu
IGFuZCBmaXZlIGhpdHMuIEVhc3RvbiBLaW5kYWxsLCBOYXRlIFN0YWhsIGFuZCBCcmVuZGFuIFJl
Z2FuIGNvbWJpbmVkIGZvciBmb3VyIGhpdHMgYW5kIHRocmVlIHJ1bnMgZm9yIFdhbHNoLjwvcD48
cD5Tb2Z0YmFsbDwvcD48cD5DcmVzdHdvb2QgNiwgQ1ZDQSAwPC9wPjxwPk1lZ2FuIEN5bWFuc2tp
IHBpdGNoZWQgYSBjb21wbGV0ZS1nYW1lIHNodXRvdXQgaW4gYW4gQWtyb24gRGl2aXNpb24gSUkg
ZGlzdHJpY3Qgc2VtaWZpbmFsIHdpbiBvdmVyIHRoZSBSb3lhbHMgYXQgRmlyZXN0b25lIFN0YWRp
dW0uPC9wPjxwPlRheWxvciBZb2RlciBoYWQgdHdvIHNpbmdsZXMsIGEgZG91YmxlIGFuZCB0d28g
UkJJIGZvciB0aGUgUmVkIERldmlscy48L3A+PHA+R2lybHMgTGFjcm9zc2U8L3A+PHA+UmV2ZXJl
IDIyLCYjODIzMjtPbG1zdGVkIEZhbGxzIDU8L3A+PHA+U2VuaW9yIE1hZGRpZSBSYXkgc2NvcmVk
IHNldmVuIGdvYWxzIGFuZCBqdW5pb3IgRWxhaW5hIEJ1cmxvdG9zIGFkZGVkIHNpeCBtb3JlIGFz
IHRoZSB2aXNpdGluZyBNaW51dGVtZW4gb3V0c2hvdCB0aGUgQnVsbGRvZ3MgMzMtMTQgaW4gYSBE
aXZpc2lvbiBJSSByZWdpb25hbCBxdWFydGVyZmluYWwgd2luLjwvcD48cD5KYWNrc29uIDE0LCBN
ZW50b3IgMDwvcD48cD5KdWxpYSBIYXJ0bmV0dCBzY29yZWQgZml2ZSBnb2FscywgYW5kIEtheWx5
biBEaWxsb24gYWRkZWQgZm91ciBtb3JlIGZvciB0aGUgdmlzaXRpbmcgUG9sYXIgQmVhcnMgaW4g
YSBzaHV0b3V0IHdpbi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.