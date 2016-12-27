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High school roundup: Ellet defeats Lake in overtime 57-53

Beacon Journal staff report

Published: December 27, 2016 - 10:19 PM

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