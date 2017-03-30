High school roundup: Ellet, Hoover, Wadsworth among area baseball winners

PHA+QmFzZWJhbGw8L3A+PHA+RWxsZXQgNCwgU3ByaW5nZmllbGQgMjwvcD48cD5DYW1lcm9uIEJy
YWtlIGhpdCBhIHRocmVlLXJ1biBkb3VibGUgaW4gdGhlIGJvdHRvbSBvZiB0aGUgc2l4dGggaW5u
aW5nIHRvIGdpdmUgdGhlIGhvc3QgT3JhbmdlbWVuICgzLTIpIGEgbm9ubGVhZ3VlIHdpbiBvdmVy
IHRoZSBTcGFydGFucyAoMC0xKS4gU3RhcnRpbmcgcGl0Y2hlciBHcmlmZmluIE1hbGljayBhbGxv
d2VkIHR3byBydW5zIG9uIHRocmVlIGhpdHMgYW5kIHN0cnVjayBvdXQgc2V2ZW4gZm9yIGhpcyBm
aXJzdCB3aW4gb2YgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+PHA+SG9vdmVyIDYsJiM4MjMyO0NhbnRvbiBNY0tp
bmxleSAwPC9wPjxwPkVyaWMgU2FyYmF1Z2ggdG9zc2VkIGEgb25lLWhpdHRlciBhbmQgc3RydWNr
IG91dCBzaXggdG8gbGVhZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgVmlraW5ncyAoMy0wLCAyLTAgRmVkZXJhbCBM
ZWFndWUpIG92ZXIgdGhlIEJ1bGxkb2dzICgwLTMsIDAtMikuIE5pY2sgQmlubmllIGFuZCBKb3Jk
YW4gSGl0ZSBlYWNoIGRyb3ZlIGluIHR3byBydW5zIGZvciB0aGUgQnVsbGRvZ3MuPC9wPjxwPldh
ZHN3b3J0aCAxMywmIzgyMzI7Q2hpcHBld2EgNTwvcD48cD5TdGV2ZSBBaGVybiBkcm92ZSBpbiB0
aHJlZSBydW5zIGFuZCBMdWtlIENsaW50b24sIEF1c3RpbiBXZWJiIGFuZCBBbGV4IFNjYXJyb3cg
ZWFjaCBoYWQgdHdvIFJCSSBmb3IgdGhlIGhvc3QgR3JpenpsaWVzIGluIGEgd2luIG92ZXIgdGhl
IENoaXBwcy48L3A+PHA+Q1ZDQSAzLCYjODIzMjtEZWVyZmllbGQgKElsbC4pIDI8L3A+PHA+Sm9z
aCBUaGFja2VyIGhpdCBhIHR3by1ydW4gc2luZ2xlIGFuZCBEcmV3IFdpbHNvbiB0aHJldyBmaXZl
IHNvbGlkIGlubmluZ3MgZm9yIHRoZSBSb3lhbHMuIFdpbHNvbiBhbGxvd2VkIHR3byBydW5zIG9u
IHRocmVlIGhpdHMgYW5kIHN0cnVjayBvdXQgc2l4IGluIHRoZSBuby1kZWNpc2lvbi48L3A+PHA+
U29mdGJhbGw8L3A+PHA+V2Fkc3dvcnRoIDksJiM4MjMyO0N1eWFob2dhIEZhbGxzIDE8L3A+PHA+
SnVuaW9yIFNhcmFoIEtlYXRpbmcgYWxsb3dlZCBvbmUgcnVuIG9uIGZpdmUgaGl0cyBhbmQgc3Ry
dWNrIG91dCAxMyBmb3IgdGhlIGhvc3QgR3JpenpsaWVzICgxLTEpLjwvcD48cD5KYWNrc29uIDEw
LCYjODIzMjtDYW50b24gTWNLaW5sZXkgMDwvcD48cD5Tb3BoaWEgQmVybmFyZCBoYWQgdGhyZWUg
aGl0cywgaW5jbHVkaW5nIGEgaG9tZSBydW4sIGFuZCBkcm92ZSBpbiBmb3VyIHJ1bnMgYW5kIEJy
b29rbHluIEhlbGxtZW4gYW5kIERpYW5hIFl1bmtpbiBlYWNoIGhhZCB0d28gaGl0cyBhbmQgYW4g
UkJJIGZvciB0aGUgdmlzaXRpbmcgUG9sYXIgQmVhcnMuPC9wPjxwPlBlcnJ5IDcsIEhvb3ZlciAy
PC9wPjxwPkthcmxlZSBQaXJldSBzbWFzaGVkIGEgdGhyZWUtcnVuIGhvbWUgcnVuIHRvIGxlYWQg
dGhlIGhvc3QgUGFudGhlcnMgKDItMCwgMi0wKSBpbiBhIEZlZGVyYWwgTGVhZ3VlIHdpbiBvdmVy
IHRoZSBWaWtpbmdzICgyLTEsIDEtMSkuPC9wPjxwPkVhc3QgMTYsIEJ1Y2h0ZWwgMzwvcD48cD5E
YXImIzgyMTc7bmVqYSBTa2lwcGVyIHNpbmdsZWQgdHdpY2UgYW5kIGRyb3ZlIGluIHRocmVlIHJ1
bnMgYW5kIFRheWxlciBGcmFtZSBhbGxvd2VkIHRocmVlIHJ1bnMgdG8gbGVhZCB0aGUgaG9zdCBE
cmFnb25zICgyLTApLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.