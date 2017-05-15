High school roundup: Ellet tops Howland 6-0 to advance to Division I baseball district

PHA+QmFzZWJhbGw8L3A+PHA+RWxsZXQgNiwgV2FycmVuIEhvd2xhbmQgMDwvcD48cD5Gb3IgdGhl
IHRoaXJkIHRpbWUgaW4gY29hY2ggSm9obiBTYXJ2ZXImIzgyMTc7cyAxOCB5ZWFycyBsZWFkaW5n
IEVsbGV0ICgxNC03KSwgdGhlIE9yYW5nZW1lbiBhZHZhbmNlZCB0byB0aGUgZGlzdHJpY3QgdG91
cm5hbWVudCB3aXRoIE1vbmRheSYjODIxNztzIFN0cnV0aGVycyBEaXZpc2lvbiBJIHNlY3Rpb25h
bCB3aW4gYXQgRWFzdHdvb2QgRmllbGQgaW4gTmlsZXMuPC9wPjxwPlNlbmlvciByaWdodC1oYW5k
ZXIgR3JpZmZpbiBNYWxpY2sgaW1wcm92ZWQgdG8gNi0yIHdpdGggaGlzIGZpcnN0IGNvbXBsZXRl
LWdhbWUgc2h1dG91dCBvZiB0aGUgeWVhci4gTWFsaWNrIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzdHJpa2UgYW55
b25lIG91dCBhbmQgb25seSB3YWxrZWQgdHdvLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3V0IG9mIHRoZSAyMSBv
dXRzLCAxMiB3ZXJlIGdyb3VuZC1iYWxsIG91dHMsJiM4MjIxOyBTYXJ2ZXIgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0hlIFtNYWxpY2tdIGdhdmUgdXAgZm91ciBoaXRzIGFnYWluc3QgYSByZWFsbHkgZ29vZCB0ZWFt
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhpcmQgYmFzZW1hbiBKb2UgV2lsbGlhbXMgaGl0IGEgdGhyZWUtcnVu
IGhvbWUgcnVuIGRvd24gdGhlIGxlZnQtZmllbGQgbGluZSB3aXRoIHR3byBvdXRzIGluIHRoZSB0
aGlyZCBpbm5pbmcgdG8gZ2l2ZSBFbGxldCBhIDMtMCBsZWFkLiBJdCB3YXMgV2lsbGlhbXMmIzgy
MTc7IGZpcnN0IGhvbWUgcnVuIG9mIHRoZSBzZWFzb24uPC9wPjxwPkVsbGV0IHBsYXlzIEJvYXJk
bWFuIGF0IENlbmUgUGFyayBUaHVyc2RheSBpbiBhIGRpc3RyaWN0IGdhbWUuPC9wPjxwPkNWQ0Eg
MSwgV29vZHJpZGdlIDA8L3A+PHA+U3RldmVuIFRheWxvciYjODIxNztzIFJCSSBzaW5nbGUgc2Nv
cmVkIGFuIHVuZWFybmVkIHJ1biBvZmYgV29vZHJpZGdlIHBpdGNoZXIgWmFuZSBQYXR0ZXJzb24s
IGFuZCBDVkNBIGFkdmFuY2VzIGluIHRoZSBFdWNsaWQgRGl2aXNpb24gSUkgZGlzdHJpY3QuIFRh
eWxvciBoYWQgb25lIG9mIHRoZSBSb3lhbHMmIzgyMTc7IHRocmVlIHNpbmdsZXMuPC9wPjxwPkNW
Q0Egd2lsbCBwbGF5IENoYWdyaW4gRmFsbHMgVHVlc2RheSBpbiB0aGUgZGlzdHJpY3QgZmluYWwg
YXQgRXVjbGlkIEhpZ2ggU2Nob29sLiBUaGUgVGlnZXJzIGJlYXQgUmF2ZW5uYSAxMC0wIGluIHRo
ZSBvdGhlciBkaXN0cmljdCBzZW1pZmluYWwuPC9wPjxwPlNvZnRiYWxsPC9wPjxwPk1vZ2Fkb3Jl
IDQsJiM4MjMyO0xha2UgQ2VudGVyIENocmlzdGlhbiAyPC9wPjxwPlRoZSBXaWxkY2F0cyBtb3Zl
ZCBvbiB3aXRoIGEgd2luIGF0IENvcGxleSBIaWdoIFNjaG9vbCBvdmVyIExha2UgQ2VudGVyIENo
cmlzdGlhbiBpbiBhIERpdmlzaW9uIElWIGRpc3RyaWN0IGdhbWUuIEFtYW5kYSBLb3Qgd2VudCB0
aGUgZGlzdGFuY2UsIGdpdmluZyB1cCBlaWdodCBoaXRzLCB0aHJlZSB3YWxrcyBhbmQgdHdvIHJ1
bnMgdG8gZWFybiB0aGUgdmljdG9yeS48L3A+PHA+V29vZHJpZGdlIDgsIFN0cmVldHNib3JvIDY8
L3A+PHA+Q2FpdGxpbiBSYWlkIGVhcm5lZCB0aGUgd2luIGZvciB0aGUgQnVsbGRvZ3MgaW4gYW4g
QWtyb24gRGl2aXNpb24gSUkgc2VjdGlvbmFsIGZpbmFsLiBSYWlkIHN0cnVjayBvdXQgbmluZSBh
bmQgd2Fsa2VkIHR3by4gU2hlIGhlbHBlZCBoZXJzZWxmIGF0IHRoZSBwbGF0ZSB3aXRoIHR3byBk
b3VibGVzIGFuZCBmaXZlIFJCSS48L3A+PHA+V29vZHJpZGdlIHdpbGwgZmFjZSB0b3Atc2VlZGVk
IFJldmVyZSBpbiBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyBkaXN0cmljdCBzZW1pZmluYWwgYXQgRmlyZXN0b25l
IFN0YWRpdW0uPC9wPjxwPlN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyA4LCYjODIzMjtMaXNib24gRGF2aWQg
QW5kZXJzb24gNzwvcD48cD5Jc2FiZWxsYSBTaGVyYmFuIGhpdCBhIGhvbWUgcnVuIGluIHRoZSBz
aXh0aCBpbm5pbmcgYW5kIEhhaWxleSBIYXdraW5zIGhhZCB0aHJlZSBoaXRzIHRvIGxlYWQgdGhl
IEtuaWdodHMgdG8gYSBCZXJsaW4gQ2VudGVyIERpdmlzaW9uIElWIGRpc3RyaWN0IHNlbWlmaW5h
bCB3aW4uIEdhYmJ5IE1vb3JlIHdlbnQgNC1mb3ItNCB3aXRoIGEgdHJpcGxlIGFuZCB0d28gUkJJ
IGF0IHRoZSBwbGF0ZS4gTW9vcmUgc3RydWNrIG91dCBuaW5lIHRvIGVhcm4gdGhlIHdpbi4gQXF1
aW5hcyAoMTQtMTEpIGFkdmFuY2VzIHRvIFR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBkaXN0cmljdCBmaW5hbC48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.