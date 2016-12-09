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High school roundup: Firestone boys basketball storms past Garfield 77-59

Beacon Journal staff report

Published: December 9, 2016 - 10:22 PM

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