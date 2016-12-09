High school roundup: Firestone boys basketball storms past Garfield 77-59

PHA+Qm95cyBiYXNrZXRiYWxsPC9wPjxwPkZpcmVzdG9uZSA3NywmIzgyMzI7R2FyZmllbGQgNTk8
L3A+PHA+VHJlJiM4MjE3O01haW5lIEdyYXkgc2NvcmVkIDMyIHBvaW50cywgaW5jbHVkaW5nIHNl
dmVuIDMtcG9pbnQgZmllbGQgZ29hbHMsIHRvIGxlYWQgdGhlIEZhbGNvbnMgKDEtMywgMS0xKSB0
byBhIENpdHkgU2VyaWVzIHdpbiBvdmVyIHRoZSBHb2xkZW4gUmFtcyAoMC00LCAwLTIpLjwvcD48
cD5UaGUgdGVhbXMgd2VyZSB0aWVkIGF0IDQyIGFmdGVyIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLCBidXQg
YSAzMS0xNyBydW4gaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGxpZnRlZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgRmFs
Y29ucyB0byB2aWN0b3J5LjwvcD48cD5KYXZhbmkgSm9uZXMgc2NvcmVkIDE4IHBvaW50cyBmb3Ig
dGhlIEZhbGNvbnMsIGFuZCBqdW5pb3IgUGFycmlzIEJsYWNrc2hlYXIgbGVkIHRoZSBHb2xkZW4g
UmFtcyB3aXRoIDE1IHBvaW50cy48L3A+PHA+RWxsZXQgNzQsIFRhbGxtYWRnZSA0MDwvcD48cD5N
YXJxdWlzZSBCcmlkZ2VzIHNjb3JlZCAxNyBwb2ludHMsIGFuZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgT3Jhbmdl
bWVuICgzLTApIGRlZmVhdGVkIHRoZSBCbHVlIERldmlscyAoMi0xKSBpbiBhIG5vbmxlYWd1ZSBn
YW1lLiBTdGVwaGVuIFphbXBlbGxpIGFuZCBBLkouIEdhcmVyaSBlYWNoIGhhZCAxMiBwb2ludHMg
Zm9yIHRoZSBPcmFuZ2VtZW4sIGFuZCBNYXR0aGV3IEZyYW5jZXNjb25pIGxlZCB0aGUgQmx1ZSBE
ZXZpbHMgd2l0aCAxNiBwb2ludHMuPC9wPjxwPkVhc3QgNTUsIEtlbm1vcmUgNDk8L3A+PHA+SnVu
aW9yIEtlbmRyaWNrIEJ1Y2tsZXkgc2NvcmVkIDIwIHBvaW50cyB0byBsZWFkIHRoZSBob3N0IERy
YWdvbnMgKDItMSwgMi0wKSBvdmVyIHRoZSBDYXJkaW5hbHMgKDItMSwgMS0xKSBpbiBhIENpdHkg
U2VyaWVzIGdhbWUuIFNlbmlvciBEZUFuZHJlIEJyaW1hZ2UgYW5kIHNvcGhvbW9yZSBEaWFtb25k
IEpvbmVzIGVhY2ggc2NvcmVkIDEwIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIERyYWdvbnMsIGFuZCBKYVZlcmUg
U2FsdGVyIGxlZCB0aGUgQ2FyZGluYWxzIHdpdGggMTQgcG9pbnRzLjwvcD48cD5TdC4gVi1NIDcy
LCAgICAgIFVyc3VsaW5lIDU1PC9wPjxwPlNlbmlvciBKYXl2b24gR3JhdmVzIHNjb3JlZCAyNyBw
b2ludHMgYW5kIGdyYWJiZWQgc2V2ZW4gcmVib3VuZHMgZm9yIHZpc2l0aW5nIFN0IFZpbmNlbnQt
U3QuIE1hcnkgaW4gYSBub25sZWFndWUgd2luIG92ZXIgVXJzdWxpbmUuIFNlbmlvciBKdXN0aW4g
U2FtcHNvbiBzY29yZWQgMTYgcG9pbnRzIGFuZCBzb3Bob21vcmUgTHVuZG9uIE1jRGF5IGFkZGVk
IDEzIHBvaW50cyBmb3IgU3QuIFYtTS48L3A+PHA+TGFrZSA1MSwgR3JlZW4gMzM8L3A+PHA+U2Vu
aW9yIEpvZSBNY0JyaWRlJiM4MjE3O3MgMTEgcG9pbnRzIGxlZCB0aGUgaG9zdCBCbHVlIFN0cmVh
a3MgKDEtMSwgMS0wKSBvdmVyIHRoZSBCdWxsZG9ncyAoMS0xLCAwLTEpIGluIGEgRmVkZXJhbCBM
ZWFndWUgZ2FtZS4gSnVuaW9yIEppbSBLaXJ2ZW4gc2NvcmVkIDEwIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEJs
dWUgU3RyZWFrcy48L3A+PHA+SGlnaGxhbmQgNzYsJiM4MjMyO1JldmVyZSA2NzwvcD48cD5KYWtl
IE1hbGwgc2NvcmVkIDI3IHBvaW50cyBhbmQgQ29sbGluIFJpdHRtYW4gc2NvcmVkIDIwIHBvaW50
cyBmb3IgdGhlIGhvc3QgSG9ybmV0cyAoMy0wLCAxLTApIGluIGEgU3VidXJiYW4gTGVhZ3VlLUFt
ZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2Ugd2luIG92ZXIgdGhlIE1pbnV0ZW1lbiAoMC0xLCAwLTEpLiBNYWxs
IGFuZCBSaXR0bWFuIGVhY2ggZ3JhYmJlZCBzZXZlbiByZWJvdW5kcywgYW5kIFBldGUgTmFuY2Ug
bGVkIHRoZSBNaW51dGVtZW4gd2l0aCAyOSBwb2ludHMgYW5kIDEwIHJlYm91bmRzLjwvcD48cD5D
b3ZlbnRyeSA3NiwmIzgyMzI7Q2xvdmVybGVhZiA0MjwvcD48cD5UcmVvbiBTaWJsZXkgc2NvcmVk
IDE3IHBvaW50cywgYW5kIHRoZSB2aXNpdGluZyBDb21ldHMgZGVmZWF0ZWQgdGhlIENvbHRzIGZv
ciBhIFBvcnRhZ2UgVHJhaWwgQ29uZmVyZW5jZS1NZXRybyB3aW4uPC9wPjxwPlN0cmVldHNib3Jv
IDgyLCYjODIzMjtTcHJpbmdmaWVsZCA3ODwvcD48cD5KdW5pb3IgS2VzaGF1biBKb25lcyBsZWQg
dGhlIHZpc2l0aW5nIFJvY2tldHMgKDItMCwgMS0wKSB3aXRoIDM0IHBvaW50cyBpbiBhIFBUQy1N
ZXRybyB3aW4gb3ZlciB0aGUgU3BhcnRhbnMgKDAtMiwgMC0xKS4gTmVoZW1pYWggQmVuc29uIGFk
ZGVkIDE3IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIFJvY2tldHMsIGFuZCBzZW5pb3IgSm9yZGFuIExlb24gc2Nv
cmVkIGEgY2FyZWVyLWhpZ2ggMjcgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgU3BhcnRhbnMuPC9wPjxwPldvb2Ry
aWRnZSA4MCwmIzgyMzI7UmF2ZW5uYSA1NjwvcD48cD5NYXNvbiBMeWRpYyBzY29yZWQgMjQgcG9p
bnRzLCBNYXJsb24gS2luZyBhZGRlZCAyMiBwb2ludHMgYW5kIHRoZSBob3N0IEJ1bGxkb2dzICgz
LTAsIDEtMCkgZGVmZWF0ZWQgdGhlIFJhdmVucyAoMC0yLCAwLTEpIGZvciB0aGVpciBmaXJzdCBQ
VEMtTWV0cm8gd2luIG9mIHRoZSBzZWFzb24uPC9wPjxwPk4uIENhbnRvbiBIb292ZXIgNjYsJiM4
MjMyO0dsZW5PYWsgNDk8L3A+PHA+TWF0dCBDaHVmYXIgc2NvcmVkIGEgZ2FtZS1oaWdoIDI0IHBv
aW50cywgYW5kIHRoZSB2aXNpdGluZyBWaWtpbmdzICgyLTAsIDEtMCBGZWRlcmFsIExlYWd1ZSkg
cm91dGVkIHRoZSBHb2xkZW4gRWFnbGVzICgxLTEsIDAtMSkuIE5hdGhhbiBGb3ggYWRkZWQgMTAg
cG9pbnRzIGFuZCAxMCByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhlIFZpa2luZ3MsIGFuZCBDcm9zcyBNYXNvbiYj
ODIxNztzIDE1IHBvaW50cyBsZWQgdGhlIEVhZ2xlcy4gPC9wPjxwPk1hbmNoZXN0ZXIgNTksJiM4
MjMyO1R1c2xhdyA1MjwvcD48cD5Kb0pvIEZyYW5jZSBzY29yZWQgMjEgcG9pbnRzIGZvciB0aGUg
dmlzaXRpbmcgUGFudGhlcnMgaW4gYSBQcmluY2lwYWxzIEF0aGxldGljIENvbmZlcmVuY2Ugd2lu
IG92ZXIgdGhlIE11c3RhbmdzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.