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ROUNDUP

High school roundup: Firestone stays unbeaten in City Series baseball with 7-2 win over East

Beacon Journal staff report

Published: April 14, 2017 - 09:57 PM
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East High School shortstop Michael Grimmett snags a ball up the middle to throw out Firestone's Grant Schuchert in the second inning Friday at Firestone High School in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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