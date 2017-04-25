High school roundup: Firestone walks off with 6-5 softball win over East

PHA+U29mdGJhbGw8L3A+PHA+RmlyZXN0b25lIDYsIEVhc3QgNTwvcD48cD5GcmVzaG1hbiBTa3ls
YXIgQ29sZWdyb3ZlIHRyaXBsZWQgdG8gZGVlcCBsZWZ0IGZpZWxkIHRvIGdpdmUgdGhlIGhvc3Qg
RmFsY29ucyAoNS0yLCA1LTIgQ2l0eSBTZXJpZXMpIGEgd2Fsay1vZmYgd2luLjwvcD48cD5Db2xl
Z3JvdmUgdHJpcGxlZCB0byBzY29yZSBHb3Zhbm5hIENvdmluZ3RvbiwgQWxlaXNoYSBGaWtlIGFu
ZCBCZWEgTW94b24gZm9yIHRoZSBjb21lLWZyb20tYmVoaW5kIHdpbi48L3A+PHA+Q29sZWdyb3Zl
IGFsc28gc2luZ2xlZCBhbmQgZG91YmxlZCBhbmQgTW94b24gd29uIGhlciBmaWZ0aCBnYW1lIG9m
IHRoZSBzZWFzb24gZm9yIHRoZSBGYWxjb25zLjwvcD48cD5SYXZlbm5hIDksIENsb3ZlcmxlYWYg
ODwvcD48cD5NYWRpc29uIFdhZ25lciBzaW5nbGVkIHdpdGggdHdvIG91dHMgYW5kIHRoZSBiYXNl
cyBsb2FkZWQgaW4gdGhlIGJvdHRvbSBvZiB0aGUgc2V2ZW50aCBpbm5pbmcgdG8gZ2l2ZSB0aGUg
aG9zdCBSYXZlbnMgKDgtNiwgMy02IFBUQy1NZXRybykgYSB3YWxrLW9mZiB3aW4gb3ZlciB0aGUg
Q29sdHMgKDQtMTMsIDEtOCkuPC9wPjxwPldhZ25lciB3YXMgMy1mb3ItMyB3aXRoIHRocmVlIFJC
SSBmb3IgdGhlIFJhdmVucy4gQnJvb2tlIFN3YWluIHdhcyA0LWZvci00IHdpdGggdGhyZWUgUkJJ
IHRvIGxlYWQgdGhlIENvbHRzLjwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDksJiM4MjMyO0xha2Ug
Q2F0aG9saWMgNDwvcD48cD5Bc2hsZXkgTWF0b3VzZWsgaG9tZXJlZCBhbmQgYWxzbyB3b24gaGVy
IGZpZnRoIGdhbWUgb2YgdGhlIHNlYXNvbiB0byBsZWFkIHRoZSB2aXNpdGluZyBLbmlnaHRzICgx
Mi0xLCA1LTAgTm9ydGggQ29hc3QgTGVhZ3VlKS48L3A+PHA+Tm9ydG9uIDYsIFN0cmVldHNib3Jv
IDE8L3A+PHA+Sm9yZGFuIEJpcmQgYW5kIFNhcmFoIFNoZWFyZXIgZWFjaCBzaW5nbGVkIGFuZCBz
Y29yZWQgdHdvIHJ1bnMgZm9yIHRoZSB2aXNpdGluZyBQYW50aGVycyAoMTEtNywgOC0xIFBUQy1N
ZXRybykuPC9wPjxwPldhbHNoIEplc3VpdCA3LCBQYWR1YSAxPC9wPjxwPkFuZ2llIEJvYmlzaCBo
YWQgYW4gUkJJIHNpbmdsZSBhbmQgaGl0IGEgc29sbyBob21lIHJ1biBhbmQgS3Jpc3RlbiBLdWhy
dCBzaW5nbGVkIHRocmVlIHRpbWVzLCBkb3VibGVkIGFuZCBkcm92ZSBpbiB0d28gcnVucyBmb3Ig
dGhlIHZpc2l0aW5nIFdhcnJpb3JzICgxMC0zLCA0LTEgTm9ydGggQ29hc3QpLjwvcD48cD5Xb29k
cmlkZ2UgOSwgICAgICBDb3ZlbnRyeSA1PC9wPjxwPkNhaXRsaW4gUmFpZCBzdHJ1Y2sgb3V0IDEw
IGFuZCBTeWRuZXkgU2hhaGVlbiBoYWQgdGhyZWUgUkJJIGZvciB0aGUgaG9zdCBCdWxsZG9ncyAo
OC04LCA0LTQgUFRDLU1ldHJvKS48L3A+PHA+RWxsZXQgMTEsIEJ1Y2h0ZWwgMDwvcD48cD5TeWQg
V29sZiBlYXJuZWQgaGVyIGZpcnN0IHdpbiBvZiB0aGUgc2Vhc29uIGZvciB0aGUgaG9zdCBPcmFu
Z2VtZW4gKDYtNCwgNS0wIENpdHkgU2VyaWVzKS48L3A+PHA+QmFzZWJhbGw8L3A+PHA+VGFsbG1h
ZGdlIDEwLCBSZXZlcmUgMDwvcD48cD5TZXRoIEdlcmdlbHkgZHJvdmUgaW4gZm91ciBydW5zIGFu
ZCBKYXJlZCBCdXJpY2sgYW5kIFNjb3R0IFNlZWtlciBlYWNoIGRyb3ZlIGluIHR3byB0byBnaXZl
IHRoZSBob3N0IEJsdWUgRGV2aWxzICgxMy00LCA2LTMgU3VidXJiYW4tQW1lcmljYW4pIHRoZSB3
aW4gYW5kIGNvYWNoIEtlbm55IExpbm4gaGlzIDMwMHRoIHdpbi48L3A+PHA+R2xlbk9hayA3LCBM
YWtlIDQ8L3A+PHA+TXlsZXMgTWF6ZWtlIGhhZCB0d28gaGl0cyBhbmQgZHJvdmUgaW4gdGhyZWUg
cnVucyBmb3IgdGhlIHZpc2l0aW5nIEdvbGRlbiBFYWdsZXMuPC9wPjxwPkJyZWNrc3ZpbGxlIDks
IFN0b3cgODwvcD48cD5MdWtlIFZlbnRyeSBhbmQgRGFuIEhhcndvb2QgZWFjaCBkcm92ZSBpbiB0
d28gcnVucyBmb3IgdGhlIHZpc2l0aW5nIEJlZXMuPC9wPjxwPlVyc3VsaW5lIDYsIFN0LiBWLU0g
NTwvcD48cD5DaHJpcyBTY2hhciBhbmQgQnJhbmRvbiBCaXNjaG9mIGVhY2ggZHJvdmUgaW4gdHdv
IHJ1bnMgZm9yIHRoZSBob3N0IEZpZ2h0aW5nIElyaXNoICg5LTUpLjwvcD48cD5IdWRzb24gMTks
JiM4MjMyO1dhZHN3b3J0aCA0PC9wPjxwPkhheWRlbiBLbm94IGRyb3ZlIGluIGZvdXIgcnVucywg
YW5kIE5vbGFuIExhdWdobGluIGFuZCBTZXRoIERyYXBlciBlYWNoIGRyb3ZlIGluIHRocmVlIHJ1
bnMgZm9yIHRoZSB2aXNpdGluZyBFeHBsb3JlcnMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.