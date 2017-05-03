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ROUNDUP

High school roundup: Firestone wins all three singles titles to win City Series tennis championship

Beacon Journal staff report

Published: May 3, 2017 - 11:04 PM | Updated: May 3, 2017 - 11:10 PM
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Firestone's Silas Hackett returns the ball during the first round of singles play in the City Series Tennis Tournament at Hyre Park Wednesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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