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HIGH SCHOOL ROUNDUP

High school roundup: Highland tops Tallmadge 2-1 to earn share of Suburban League-American Conference baseball title

Beacon Journal staff report

Published: May 9, 2017 - 10:01 PM

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