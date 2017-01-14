High school roundup: Hoban battles to overtime victory, Copley clips Barberton in girls basketball

PHA+R2lybHMgYmFza2V0YmFsbDwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDYwLCAmIzgyMzI7UGFk
dWEgNTcgKE9UKTwvcD48cD5Ib2JhbiBzb3Bob21vcmUgRW1tYSBUZWNjYSBzY29yZWQgYSBnYW1l
LWhpZ2ggMTkgcG9pbnRzIHRvIGhlbHAgdGhlIGhvc3QgS25pZ2h0cyB1cHNldCB0aGUgc3RhdGUt
cmFua2VkIEJydWlucy48L3A+PHA+SmFja2llIFJvYmVydHMgYWRkZWQgMTIgZm9yIEhvYmFuICg4
LTUpLCB3aGlsZSBMZWFoIEhhbGwgc2NvcmVkIDEwLjwvcD48cD5QYWR1YSAoMTEtMikgZW50ZXJl
ZCB0aGUgY29udGVzdCByYW5rZWQgTm8uIDcgaW4gdGhlIERpdmlzaW9uIElJIHN0YXRlIEFQIHBv
bGwuIEFsYWlubmEgQ29ucm95IHRhbGxpZWQgMTUgdG8gbGVhZCB0aGUgQnJ1aW5zLjwvcD48cD5D
b3BsZXkgNDUsICYjODIzMjtCYXJiZXJ0b24gNDA8L3A+PHA+TWFyaWFoIER1cmFudCBhbmQgTGV4
aSBIZWFwIHNjb3JlZCAxMCBwb2ludHMgYXBpZWNlIHRvIGhlbHAgdGhlIEluZGlhbnMgaG9sZCBv
ZmYgdmlzaXRpbmcgQmFyYmVydG9uIGluIFN1YnVyYmFuIExlYWd1ZSBwbGF5LjwvcD48cD5NYWN5
IFJpZXMgcG91cmVkIGluIGEgZ2FtZS1oaWdoIDE5IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIE1hZ2ljcy4gQmFy
YmVydG9uIG91dHNjb3JlZCBDb3BsZXkgMTQtMTAgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGJ1dCB0
aGUgZWFybHkgZGVmaWNpdCBwcm92ZWQgdG9vIG11Y2ggYXMgdGhlIEluZGlhbnMgKDUtOCkgaWNl
ZCB0aGUgZ2FtZSB3aXRoIGZyZWUgdGhyb3dzLjwvcD48cD5Db3ZlbnRyeSA0OCwgJiM4MjMyO0tl
bm1vcmUgMzg8L3A+PHA+VGhlIENvbWV0cyB1c2VkIGEgZG9taW5hbnQgc2Vjb25kIGhhbGYgdG8g
c2VjdXJlIGEgY29tZWJhY2sgcm9hZCB2aWN0b3J5IGluIG5vbmNvbmZlcmVuY2UgYWN0aW9uLjwv
cD48cD5Eb3duIDI1LTE3IGF0IHRoZSBicmVhaywgQ292ZW50cnkgKDUtOCkgb3V0c2NvcmVkIHRo
ZSBDYXJkaW5hbHMgMzEtMTMgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLiBUYXlsb3IgTm9ycmlzIGxlZCBh
bGwgc2NvcmVycyB3aXRoIDE0IHBvaW50cyB0byBwYWNlIHRoZSBDb21ldHMuPC9wPjxwPktlbm1v
cmUgKDctNikgd2FzIGxlZCBieSBTZWxhaCBSaWNoYXJkc29uJiM4MjE3O3MgMTItcG9pbnQgZWZm
b3J0LjwvcD48cD5TdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMgNTAsICYjODIzMjtDbGUuIENlbi4gQ2F0aC4g
NDggKE9UKTwvcD48cD5UaGUgS25pZ2h0cyByYWxsaWVkIGxhdGUgdG8gZm9yY2Ugb3ZlcnRpbWUg
YW5kIHRyaXVtcGhlZCBpbiBhIGJhdHRsZSBvZiB1bmJlYXRlbnMgaW4gdGhlIE5vcnRoIENvYXN0
IExlYWd1ZS48L3A+PHA+S2F0aWUgSGllc3RhbmQgc2NvcmVkIGEgdGVhbS1oaWdoIDIwIHBvaW50
cyBmb3IgU3QuIFRob21hcyAoNy02LCA0LTApIGJlZm9yZSBmb3VsaW5nIG91dCBsYXRlLiBBbm5l
IE1lYWRvd2Nyb2Z0IHN0ZXBwZWQgdXAgaW4gaGVyIHBsYWNlLCBzY29yaW5nIDExIHRvIGNsb3Nl
IG91dCB0aGUgdGhyaWxsZXIuPC9wPjxwPkthJiM4MjE3O2xlcnJhIFJlZWQgcGFjZWQgdGhlIEly
b25tZW4gd2l0aCBhIGdhbWUtaGlnaCAyOCBwb2ludHMgYmVmb3JlIGJlaW5nIGVqZWN0ZWQuPC9w
PjxwPkVhc3QgNDIsICYjODIzMjtKb2huIE1hcnNoYWxsIDM0PC9wPjxwPkFsZXhpcyBCb3llciBz
Y29yZWQgMTUgcG9pbnRzIGFuZCBncmFiYmVkIG5pbmUgcmVib3VuZHMgdG8gbGlmdCB0aGUgRHJh
Z29ucyBvdmVyIHRoZSBMYXd5ZXJzLjwvcD48cD5TZW5pb3IgSm9obmVlc2UgQm93ZXJzIGFkZGVk
IDEyIHBvaW50cyBhbmQgSmFkYSBNYXh3ZWxsIGNvbnRyaWJ1dGVkIDEwIGFzIEVhc3QgZXZlbmVk
IGl0cyByZWNvcmQgYXQgNi02LjwvcD48cD5EdWJsaW4gQ29mZm1hbiA5NSwgJiM4MjMyO1N0LiBW
aW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IDYzPC9wPjxwPkNvZmZtYW4mIzgyMTc7cyBKYWN5IFNoZWxkb24gb3V0
ZHVlbGVkIEZhaXRoIFdpbGxpYW1zIGFzIHRoZSBTaGFtcm9ja3MgY3J1aXNlZCB0byBhIGxvcHNp
ZGVkIHdpbi48L3A+PHA+V2lsbGlhbXMgbGVkIHRoZSBGaWdodGluZyBJcmlzaCB3aXRoIDI4IHBv
aW50cy4gQnV0IFNoZWxkb24gc2hpbmVkIGV2ZW4gYnJpZ2h0ZXIsIGNvbm5lY3Rpbmcgb24gMTUg
ZmllbGQgZ29hbHMgZW4gcm91dGUgdG8gYSBnYW1lLWhpZ2ggMzcgcG9pbnRzLjwvcD48cD5BdXJv
cmEgNTksICYjODIzMjtSb29zZXZlbHQgNDc8L3A+PHA+VGhlIFNlbGxlcnMgc2lzdGVycyBjb21i
aW5lZCBmb3IgMzYgcG9pbnRzIHRvIGxlYWQgaG9zdCBBdXJvcmEgdG8gYSBTdWJ1cmJhbiBMZWFn
dWUgdmljdG9yeS48L3A+PHA+U3lhcnJhIFNlbGxlcnMgc2NvcmVkIGEgZ2FtZS1oaWdoIDIxIHBv
aW50cyBhbmQgIFNoYXlsYSBTZWxsZXJzIGFkZGVkIDE1IGZvciB0aGUgR3JlZW5tZW4uPC9wPjxw
PlNhbWFyYSBXcmlnaHQgdGFsbGllZCAxNyBwb2ludHMgYW5kIGdyYWJiZWQgc2V2ZW4gcmVib3Vu
ZHMgdG8gcGFjZSB0aGUgUm91Z2ggUmlkZXJzLjwvcD48cD5Cb3lzIGJhc2tldGJhbGw8L3A+PHA+
U3RyZWV0c2Jvcm8gNzYsICYjODIzMjtDcmVzdHdvb2QgNzE8L3A+PHA+VGllZCBhdCBoYWxmdGlt
ZSwgdGhlIFJvY2tldHMgZWRnZWQgb3V0IHRoZSBSZWQgRGV2aWxzIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFs
ZiB0byBlYXJuIGEgUG9ydGFnZSBUcmFpbCBDb25mZXJlbmNlIHZpY3RvcnkuPC9wPjxwPktlc2h1
biBKb25lcyBkcm9wcGVkIDMwIHBvaW50cyBmb3IgU3RyZWV0c2Jvcm8gKDgtNCkgYW5kIHRlYW1t
YXRlIE5laGVtaWFoIEJlbnNvbiBhaWRlZCB3aXRoIDE4LjwvcD48cD5Kb3JkYW4gRmFicnkgc2Nv
cmVkIGF0IHdpbGwsIGdhcm5lcmluZyBhIGdhbWUtaGlnaCAzMSBwb2ludHMgZm9yIENyZXN0d29v
ZCAoNy0zKS4gSmFjb2IgS3J1cHAgZHJpbGxlZCBmb3VyIDMtcG9pbnRlcnMgb24gaGlzIHdheSB0
byAxOSBwb2ludHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.