High school roundup: Hoban edges Benedictine; Ellet, Firestone, Garfield, Stow score wins in boys basketball

PHA+Qm95cyBiYXNrZXRiYWxsPC9wPjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gNTMsJiM4MjMyO0JlbmVk
aWN0aW5lIDUxPC9wPjxwPlNlbmlvciBCcmlhbiBDdXBwZXR0IHNjb3JlZCB0aGUgZ2FtZS13aW5u
aW5nIGxheXVwIHdpdGggNTAgc2Vjb25kcyByZW1haW5pbmcgdG8gZ2l2ZSB0aGUgdmlzaXRpbmcg
S25pZ2h0cyAoMy0xLCAxLTAgTm9ydGggQ29hc3QgTGVhZ3VlKSBhIHdpbiBvdmVyIHRoZSBCZW5n
YWxzICgxLTEsIDAtMSkuPC9wPjxwPkN1cHBldHQgc2NvcmVkIHRvIHB1dCB0aGUgS25pZ2h0cyBh
aGVhZCA1My00OSB3aXRoIGxlc3MgdGhhbiBhIG1pbnV0ZSByZW1haW5pbmcgaW4gdGhlIGdhbWUu
IFRoZSBLbmlnaHRzIGhlbGQgb24gYWZ0ZXIgYSBCZW5nYWxzIGZpZWxkIGdvYWwgZm9yIHRoZWly
IGZpcnN0IGxlYWd1ZSB3aW4gb2YgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+PHA+SnVuaW9yIENvbGxlbiBHdXJs
ZXkgc2NvcmVkIDIyIHBvaW50cyBhbmQgQ3VwcGV0dCBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDEyIHBvaW50cyBh
bmQgc2l4IHJlYm91bmRzIGZvciB0aGUgS25pZ2h0cy4gPC9wPjxwPkVsbGV0IDY0LCBLZW5tb3Jl
IDUxPC9wPjxwPlNlbmlvciBNYXJxdWlzIFNtaXRoJiM4MjE3O3MgMTYgcG9pbnRzIGxlZCB0aGUg
aG9zdCBPcmFuZ2VtZW4gKDUtMCwgMy0wKSB0byBhIENpdHkgU2VyaWVzIHdpbiBvdmVyIHRoZSBD
YXJkaW5hbHMuPC9wPjxwPlNlbmlvcnMgQS5KLiBHYXJlcmkgYW5kIE1hcnF1aXNlIEJyaWRnZXMg
ZWFjaCBzY29yZWQgMTIgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgT3JhbmdlbWVuLCBhbmQgc2VuaW9yIFRob21h
cyBXb29kcyBsZWQgdGhlIENhcmRpbmFscyB3aXRoIDE4IHBvaW50cy48L3A+PHA+R2FyZXJpIHNj
b3JlZCBoaXMgMSwwMDB0aCBjYXJlZXIgcG9pbnQgb24gaGlzIGZpcnN0IGZpZWxkIGdvYWwgb2Yg
dGhlIGdhbWUuPC9wPjxwPkZpcmVzdG9uZSA3NCwgRWFzdCA2MTwvcD48cD5TZW5pb3IgVHJlJiM4
MjE3O01haW5lIEdyYXkgc2NvcmVkIDMyIHBvaW50cyBhbmQgdGhlIHZpc2l0aW5nIEZhbGNvbnMg
KDMtNCwgMy0wKSBkZWZlYXRlZCB0aGUgRHJhZ29ucyAoMi0zLCAyLTEpIGluIGEgQ2l0eSBTZXJp
ZXMgZ2FtZS48L3A+PHA+SnVuaW9yIEtlbmRyaWNrIEJ1Y2tsZXkgc2NvcmVkIDE1IHBvaW50cyBh
bmQgc2VuaW9yIERhcml1cyBMZXdpcyBhbmQgc29waG9tb3JlIERlcnZlb250ZSBSdXNzZWxsIGVh
Y2ggYWRkZWQgMTMgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgRHJhZ29ucy4gUmlja3kgRXZhbnMgc2NvcmVkIDE2
IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEZhbGNvbnMuPC9wPjxwPkdhcmZpZWxkIDEwMywgTm9ydGggNjI8L3A+
PHA+U29waG9tb3JlIFN0b3JtIENoZXJyeSBzY29yZWQgMzIgcG9pbnRzLCBpbmNsdWRpbmcgc2l4
IDMtcG9pbnRlcnMsIGFuZCBqdW5pb3IgUGFyaXMgQmxhY2tzaGVhciBhZGRlZCAyMyBwb2ludHMg
Zm9yIHRoZSB2aXNpdGluZyBHb2xkZW4gUmFtcyAoMS01LCAxLTMpIGluIGEgQ2l0eSBTZXJpZXMg
cm91dCBvZiB0aGUgVmlraW5ncyAoMC01LCAwLTMpLjwvcD48cD5TdG93IDc1LCBOb3Jkb25pYSA1
MDwvcD48cD5TZW5pb3IgTG9nYW4gTGluZHNheSBzY29yZWQgMjIgcG9pbnRzLCBpbmNsdWRpbmcg
c2l4IDMtcG9pbnRlcnMsIGFuZCB0aGUgaG9zdCBCdWxsZG9ncyAoMy0wLCAyLTAgU3VidXJiYW4g
TGVhZ3VlLU5hdGlvbmFsIENvbmZlcmVuY2UpIHJvbGxlZCB0aGUgS25pZ2h0cyAoMC00LCAwLTEp
LjwvcD48cD5Tb3Bob21vcmUgRXZhbiBCYWluYnJpZGdlIHNjb3JlZCAxNCBwb2ludHMgZm9yIHRo
ZSBCdWxsZG9ncywgYW5kIGp1bmlvciBEcmV3IFBldHJvcyBsZWQgdGhlIEtuaWdodHMgd2l0aCAx
NyBwb2ludHMuPC9wPjxwPldhZHN3b3J0aCA2MSwmIzgyMzI7Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgNDk8L3A+
PHA+SnVuaW9yIENocmlzdGlhbiBTemFsYXkgc2NvcmVkIDE1IHBvaW50cywganVuaW9yIFRvbnkg
SGV3aXR0IGFkZGVkIDE0IHBvaW50cyBhbmQgdGhlIGhvc3QgR3JpenpsaWVzICgyLTMsIDEtMSkg
ZGVmZWF0ZWQgdGhlIEJsYWNrIFRpZ2VycyAoMy0zLCAxLTIpIGluIGEgU3VidXJiYW4tTmF0aW9u
YWwgZ2FtZS48L3A+PHA+SnVuaW9yIERpb24gRGF2aXMgbGVkIHRoZSBCbGFjayBUaWdlcnMgd2l0
aCAxNSBwb2ludHMuPC9wPjxwPkphY2tzb24gODEsIFBlcnJ5IDQzPC9wPjxwPkxvZ2FuIEhpbGwm
IzgyMTc7cyAxMyBwb2ludHMgbGVkIGZpdmUgZG91YmxlLWZpZ3VyZSBzY29yZXJzIGZvciB0aGUg
dmlzaXRpbmcgUG9sYXIgQmVhcnMgKDMtMCwgMi0wKSBpbiBhIEZlZGVyYWwgTGVhZ3VlIHdpbiBv
dmVyIHRoZSBQYW50aGVycyAoMS0zLCAxLTIpLjwvcD48cD5MYWtlIDY3LCBHbGVuT2FrIDU2PC9w
PjxwPkppbSBLaXJ2ZW4gc2NvcmVkIGEgdGVhbS1oaWdoIDIwIHBvaW50cyBhbmQgd2VudCA2LWZv
ci02IGZyb20gdGhlIGZvdWwgbGluZSB0byBsZWFkIHRoZSBob3N0IEJsdWUgU3RyZWFrcyAoMy0x
LCAyLTApIHRvIGEgRmVkZXJhbCBMZWFndWUgd2luIG92ZXIgdGhlIEdvbGRlbiBFYWdsZXMgKDEt
MywgMC0yKS4gVHJhamVuIFdvb2QgbGVkIHRoZSBHb2xkZW4gRWFnbGVzIHdpdGggMjkgcG9pbnRz
LjwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UgNzIsJiM4MjMyO0Nsb3ZlcmxlYWYgNTQ8L3A+PHA+TWFzb24gTHlk
aWMgc2NvcmVkIDE5IHBvaW50cywgYW5kIHRoZSB2aXNpdGluZyBCdWxsZG9ncyAoNS0wLCAzLTAg
UG9ydGFnZSBUcmFpbCBDb25mZXJlbmNlLU1ldHJvIERpdmlzaW9uKSByZW1haW5lZCBwZXJmZWN0
IHdpdGggYSB3aW4gb3ZlciB0aGUgQ29sdHMgKDAtNiwgMC0zKSAuPC9wPjxwPk5vcnRvbiA1OSwm
IzgyMzI7U3ByaW5nZmllbGQgNDE8L3A+PHA+RHlsYW4gV29sdmVydG9uIHNjb3JlZCAxMiBwb2lu
dHMsIGFuZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgUGFudGhlcnMgKDMtMiwgMi0wIFBUQy1NZXRybykgZGVmZWF0
ZWQgdGhlIFNwYXJ0YW5zICgxLTMsIDEtMikuIEp1bmlvciBKZWZmIFdpbHNvbiBsZWQgdGhlIFNw
YXJ0YW5zIHdpdGggMTEgcG9pbnRzLjwvcD48cD5TdHJlZXRzYm9ybyA4MCwmIzgyMzI7RmllbGQg
NzU8L3A+PHA+SnVuaW9yIEtlc2h1biBKb25lcyBzY29yZWQgMjUgcG9pbnRzIGFuZCBqdW5pb3Ig
VHJhZGVuIFR1Y2tlciBhZGRlZCAxOSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSB2aXNpdGluZyBSb2NrZXRzIGlu
IGEgUFRDLU1ldHJvIHdpbi48L3A+PHA+R2FycmV0dHN2aWxsZSA1MSwmIzgyMzI7U291dGhlYXN0
IDMzPC9wPjxwPlNlbmlvciBEYWx0b24gRmFsbCBzY29yZWQgMjMgcG9pbnRzIHRvIGtlZXAgdGhl
IGhvc3QgRy1NZW4gKDMtMCwgMi0wIFBUQy1Db3VudHkpIHBlcmZlY3QuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.