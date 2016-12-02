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High school roundup: Jack Simmons’ game-winner with 4.7 seconds left in overtime lifts Wadsworth over Firestone 52-50 in boys basketball

Beacon Journal staff report

Published: December 2, 2016 - 11:17 PM
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