All CATEGORIES
☰ Menu

ROUNDUP

High school roundup: Jackson advances to Division I state title game in girls lacrosse with 9-2 win over New Albany

Beacon Journal staff report

Published: May 31, 2017 - 10:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jackson's Julia Hartnett (12) runs to give coach John Kroah as hug after defeating New Albany 9 - 2 in a Div I state semifinal lacrosse game at Wednesday Wooster High School. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

lebronhome01web Damian Dovarganes - AP
LeBron James says vandalism at Los Angeles home shows racism is alive in America

Los Angeles police are treating a racial slur spray-painted on an outside gate of a home owned by LeBron James as a hate crime.

marla01cut_01
Marla Ridenour: Lessons learned in regular-season thud, blown leads can help the Cavaliers again pull off the impossible in NBA Finals - 10:50 AM
tribe01cut_01
A’s 3, Indians 1: Chad Pinder, Sean Manaea help A’s trump Mike Clevinger, Indians
Cavaliers vs. Warriors: Roster and statistics - 9:55 AM
State softball scouting report
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next