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High school roundup: Johneese Bowers leads East past Garfield in City Series girls basketball

Beacon Journal staff report

Published: January 9, 2017 - 10:46 PM
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East's Alexis Boyer (left) shoots around Garfield's Janae Johnson in the first quarter Monday at Garfield High School in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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