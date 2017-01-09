High school roundup: Johneese Bowers leads East past Garfield in City Series girls basketball

PHA+R2lybHMgYmFza2V0YmFsbDwvcD48cD5FYXN0IDM4LCBHYXJmaWVsZCAzMTwvcD48cD5Kb2hu
ZWVzZSBCb3dlcnMgc2NvcmVkIGFsbCBuaW5lIG9mIEVhc3QmIzgyMTc7cyB0aGlyZC1xdWFydGVy
IHBvaW50cyB0byBoZWxwIGxlYWQgdGhlIERyYWdvbnMgdG8gYSBDaXR5IFNlcmllcyByb2FkIHdp
bi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIG1vdmVkIGhlciBmcm9tIHNob290aW5nIGd1YXJkIHRvIHBvaW50
IGd1YXJkIGF0IHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgdGhlIHNlYXNvbiwmIzgyMjE7IEVhc3QgY29hY2gg
RC5BLiBBbmRlcnNvbiBzYWlkIG9mIEJvd2Vycywgd2hvIGZpbmlzaGVkIHdpdGggYSBnYW1lLWhp
Z2ggMTcgcG9pbnRzLiAmIzgyMjA7U2hlJiM4MjE3O3MgdGhlIGZsb29yIGdlbmVyYWwgb3V0IHRo
ZXJlIG5vdywgaGF2aW5nIG5ldmVyIHBsYXllZCB0aGUgcG9pbnQgYmVmb3JlIHRoaXMgeWVhciwm
IzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkJvd2VycyBpcyBhdmVyYWdpbmcgMTMgcG9pbnRzIHBlciBn
YW1lIGZvciBFYXN0ICg1LTUsIDMtNCkuIE5hZSBKb2huc29uIHNjb3JlZCAxMyBmb3IgR2FyZmll
bGQgKDEtOSwgMC03KS48L3A+PHA+RmlyZXN0b25lIDc1LCYjODIzMjtLZW5tb3JlIDUxPC9wPjxw
PkthbmR5Y2UgV2hhcnRvbiYjODIxNztzIGRvdWJsZS1kb3VibGUgbGVkIHRoZSBGYWxjb25zICg4
LTYsIDYtMSBDaXR5IFNlcmllcykuIFdoYXJ0b24gY29sbGVjdGVkIGdhbWUtaGlnaCB0b3RhbHMg
b2YgMjQgcG9pbnRzIGFuZCAxMyByZWJvdW5kcy48L3A+PHA+QnVjaHRlbCA1NywgTm9ydGggMjY8
L3A+PHA+RGFpY2hlbGUgSGF0Y2hlciwgQ2Fzc2lkeSBUaG9tYXMgYW5kIEFybWFuaSBKYWNrc29u
IGVhY2ggc2NvcmVkIDEwIHBvaW50cyBpbiBCdWNodGVsJiM4MjE3O3MgKDctNCwgNy0wKSBDaXR5
IFNlcmllcyB2aWN0b3J5LjwvcD48cD5OLiBDYW50b24gSG9vdmVyIDc0LCYjODIzMjtOb3J0b24g
NTA8L3A+PHA+Rm91ciBwbGF5ZXJzIHNjb3JlZCBpbiBkb3VibGUgZGlnaXRzIGFzIHRoZSBWaWtp
bmdzICgxMC0yKSB3b24gYnkgMjQgcG9pbnRzIG9uIHRoZSByb2FkLiBBbm5pZSBSb3NoYWsgbGVk
IGFsbCBzY29yZXJzIHdpdGggMTggcG9pbnRzIGZvciBIb292ZXIuIEJyeWFuYSBIb3VzbGV5JiM4
MjE3O3MgMTUgcG9pbnRzIGxlZCBOb3J0b24gKDktMykuPC9wPjxwPlR1c2t5IFZhbGxleSA3Miwg
Q2xheW1vbnQgNTM8L3A+PHA+S2F5bGEgSGFsbCBwdW1wZWQgaW4gMjMgcG9pbnRzIHRvIGxlYWQg
dGhlIFRyb2phbnMgdG8gYSBub25sZWFndWUgd2luLjwvcD48cD5Cb3lzIGJvd2xpbmc8L3A+PHA+
QnJ1bnN3aWNrIDIsNjA0LCBNYXlmaWVsZCAyLDI0NzwvcD48cD5UaGUgQmx1ZSBEZXZpbHMgaW1w
cm92ZWQgdG8gOC0xIGFzIFR5bGVyIFJhZGNsaWZmICg0ODQpLCBLeWxlIEJhcmJvcG91bG9zICg0
MDYpIGFuZCBKb3JkYW4gR2VyZGEgKDQwMSkgZWFjaCByb2xsZWQgYSA0MDAgc2VyaWVzLjwvcD48
cD5DcmVzdHdvb2QgMiwzNzEsIENsb3ZlcmxlYWYgMSw2MTU8L3A+PHA+QSA0NDQgc2VyaWVzIGJ5
IE5pY2sgVG9rZSBsZWQgdGhlIFJlZCBEZXZpbHMgdG8gYSBQb3J0YWdlIFRyYWlsIENvbmZlcmVu
Y2Ugd2luLjwvcD48cD5Ob3J0b24gMiw0OTgsIEdhcnJldHRzdmlsbGUgMiwyMjM8L3A+PHA+QXQg
U2t5IExhbmVzLCBBbnRob255IEZsb2hyJiM4MjE3O3MgNDI2IHNlcmllcyBsZWQgTm9ydG9uIHRv
IGEgUFRDIHdpbi48L3A+PHA+R2lybHMgYm93bGluZzwvcD48cD5DcmVzdHdvb2QgMiw0NDYsIENs
b3ZlcmxlYWYgMSw2MDU8L3A+PHA+Q3Jlc3R3b29kIHNldCBhIHNjaG9vbCBtYXRjaCByZWNvcmQg
YmVoaW5kIEx5bnppZSBKZWZmcmV5JiM4MjE3O3MgY2FyZWVyLWJlc3QgMjU4IGdhbWUuIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.