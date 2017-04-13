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High school roundup: Jordan Bird, Lexi Gable lead Norton to 9-6 win over Springfield in softball

Beacon Journal staff report

Published: April 13, 2017 - 10:04 PM
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Springfield shortstop Saira Craft (left) stretches to apply the tag to Norton's Lindsay Gable as she attempts to steal second in the second inning Thursday at Jedd Park in Springfield. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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