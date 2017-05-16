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HIGH SCHOOL ROUNDUP

High school roundup: Lake tops Louisville 5-3 to advance to Division I district softball final

Beacon Journal staff report

Published: May 16, 2017 - 09:53 PM
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Walsh Jesuit right fielder Anna Davis fields a single by Medina's Cassy Ulry in the third inning of their Division I district semi-final game Tuesday at the Barberton Sports Complex. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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