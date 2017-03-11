All CATEGORIES
☰ Menu

High school roundup: Lake upends Warren Harding 59-56 in overtime for Division I district title

Beacon Journal staff report

Published: March 11, 2017 - 10:39 PM

MORE IN SPORTS

cavs13 David J. Phillip - AP
Rockets 117, Cavaliers 112: MVP showdown lives up to billing as 3-pointers rain in Rockets’ victory

HOUSTON: The intensity made it feel as if there should have been a poster, like an Ali-Frazier banner hanging outside the Toyota Center.

kmen13_04
Kent State basketball: Flashes have lots to cheer, will play UCLA in NCAA Tournament
tribe13_01
Indians second baseman Jason Kipnis likely to start season on disabled list with sore shoulder
Cavaliers notebook: Deron Williams starts to make his presence felt with second unit
University of Akron men’s basketball: Zips to play Houston Wednesday in first-round NIT game
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next