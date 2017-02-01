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High school roundup: Lonasia Brewer’s layup at buzzer lifts Hoban to 67-65 win over Walsh Jesuit in girls basketball

Beacon Journal staff report

Published: February 1, 2017 - 10:41 PM
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Archbishop Hoban's Leah Hall (left) tries to block a shot by Walsh Jesuit's Katie Clarkin the first quarter Wednesday at Walsh Jesuit HIgh School in Cuyahoga Falls. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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