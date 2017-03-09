High school roundup: North Canton Hoover, Lake advance to district finals

PHA+Qm95cyBiYXNrZXRiYWxsPC9wPjxwPkhvb3ZlciA2OSwmIzgyMzI7TWFzc2lsbG9uIDYwPC9w
PjxwPkVsaSBCbGFja2xlZGdlIGFuZCBOYXRoYW4gRm94IGVhY2ggc2NvcmVkIDIzIHBvaW50cyB0
byBsZWFkIHRoZSBWaWtpbmdzIG92ZXIgdGhlIFRpZ2VycyBpbiBhIENhbnRvbiBEaXZpc2lvbiBJ
IGRpc3RyaWN0IHNlbWlmaW5hbC48L3A+PHA+VGhlIFZpa2luZ3Mgd2lsbCBwbGF5IEphY2tzb24g
aW4gdGhlIENhbnRvbiBEaXZpc2lvbiBJIGRpc3RyaWN0IGZpbmFsIGF0IDc6MzAgcC5tLiBTYXR1
cmRheS4gVGhlIEZlZGVyYWwgTGVhZ3VlIHJpdmFscyB3aWxsIHBsYXkgZm9yIHRoZSB0aGlyZCB0
aW1lIHRoaXMgc2Vhc29uLCB3aXRoIHRoZSBzY2hvb2xzIHNwbGl0dGluZyB0aGVpciB0d28gcmVn
dWxhci1zZWFzb24gbWF0Y2h1cHMuPC9wPjxwPlRoZSBWaWtpbmdzIGxlZCAzNC0yNCBhdCBoYWxm
dGltZSBhbmQgd2VudCAxNC1vZi0yMiBmcm9tIHRoZSBmbG9vciBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZi4g
VGhlIFRpZ2VycyB3ZXJlIGFibGUgdG8gY3V0IHRoZSBkZWZpY2l0IHRvIDM2LTMxIHR3byBtaW51
dGVzIGludG8gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLCBidXQgdHdvIGZyZWUgdGhyb3dzIGZyb20gQmxhY2ts
ZWRnZSBwdXQgdGhlIFZpa2luZ3MgYWhlYWQgMzgtMzEgYW5kIHB1dCB0aGUgZ2FtZSBvdXQgb2Yg
cmVhY2ggZm9yIHRoZSBUaWdlcnMuPC9wPjxwPk1hdHQgQ2h1ZmFyIHNjb3JlZCAxMSBwb2ludHMg
Zm9yIHRoZSBWaWtpbmdzLCBhbmQgSmFsZW4gS2lya3NleSBzY29yZWQgMTggcG9pbnRzIGFuZCBM
b2dhbiBQb3BlIGFkZGVkIDE2IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIFRpZ2Vycy48L3A+PHA+TGFrZSA2Miwg
Qm9hcmRtYW4gNTI8L3A+PHA+TWlrZSBTcG90bGVzb24gc2NvcmVkIDE0IHBvaW50cyBhbmQgSm9z
aCBIdXRjaGVyc29uIGFuZCBKYWtlIE1hcmFudmlsbGUgZWFjaCBhZGRlZCAxMSBwb2ludHMsIGFu
ZCB0aGUgQmx1ZSBTdHJlYWtzIGRlZmVhdGVkIHRoZSBTcGFydGFucyBpbiBhbiBBbGxpYW5jZSBE
aXZpc2lvbiBJIGRpc3RyaWN0IHNlbWlmaW5hbC48L3A+PHA+VGhlIEJsdWUgU3RyZWFrcyB3aWxs
IHBsYXkgV2FycmVuIEhhcmRpbmcgaW4gdGhlIGRpc3RyaWN0IGZpbmFsIGF0IDcgcC5tLiBTYXR1
cmRheSBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSBzZWFzb24uPC9wPjxwPkh1dGNoZXJzb24g
c2NvcmVkIHNpeCBwb2ludHMgYW5kIGdyYWJiZWQgZml2ZSByZWJvdW5kcyB0byBsZWFkIHRoZSBC
bHVlIFN0cmVha3MgdG8gYSAzMS0yMyBoYWxmdGltZSBsZWFkLiBTcG90bGVzb24gc2NvcmVkIHNl
dmVuIHBvaW50cyBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciB0byBleHRlbmQgdGhlIGxlYWQgdG8gMTUg
cG9pbnRzLjwvcD48cD5UaGUgU3BhcnRhbnMgbWFkZSBhIHJ1biBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0
ZXIgdG8gY3V0IHRoZSBsZWFkIHRvIGVpZ2h0IHBvaW50cyB3aXRoIDE6MzIgcmVtYWluaW5nIGlu
IHRoZSBnYW1lLCBidXQgYW4gOC01IHJ1biBieSB0aGUgQmx1ZSBTdHJlYWtzIHNlY3VyZWQgdGhl
IHdpbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.