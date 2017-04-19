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High school roundup: Perry earns 2-0 softball win over North Canton Hoover

Beacon Journal staff report

Published: April 19, 2017 - 09:42 PM
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Green runner Jared Weiss looks at a line drive hit by teammate Shea Simmer in the 5th inning as Hoover first baseman Nathan Fox can't get to the ball on Wednesday in a game at Hoover High School in North Canton. The Vikings won the game 10-0. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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