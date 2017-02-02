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Roundup

High school roundup: Preslie Halliwill leads Mogadore to rout of Our Lady of the Elms in girls basketball

Beacon Journal staff report

Published: February 2, 2017 - 09:57 PM
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Mogadore's Preslie Halliwill shoots between Our Lady of the Elms' Audrey Holcomb (left) and Toni Chinchar in the fourth quarter Thursday at Our Lady of the Elms High School in Akron. Mogadore won 67-37. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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