All CATEGORIES
☰ Menu

Roundup

High school roundup: Preslie Halliwill leads Mogadore to rout of Our Lady of the Elms in girls basketball

Beacon Journal staff report

Published: February 2, 2017 - 09:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mogadore's Preslie Halliwill shoots between Our Lady of the Elms' Audrey Holcomb (left) and Toni Chinchar in the fourth quarter Thursday at Our Lady of the Elms High School in Akron. Mogadore won 67-37. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs03cut_01 Tony Dejak - AP
Cavaliers showing signs of progress on defense

CLEVELAND: Two of the sharpest criticisms General Manager David Griffin leveled against his team recently was its complacency and inability to establish a defensive identity. The two certainly seem to be related.

superprev02cut_1
Super Bowl LI: From Gaga to goop — what to watch, what to serve
tribe03cut
Indians sign left-handed relief pitcher Boone Logan, per reports
Marla Ridenour: Similarities to NFL striking as Ohio State football’s player personnel department grows
osunotes03cut_02
Ohio State notebook: Real Life Wednesdays program, ensuing internships become recruiting tools for Buckeyes
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next