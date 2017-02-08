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High school roundup: Rachel Chessar leads Hoban past St. Vincent-St. Mary in girls basketball

Beacon Journal staff report

Published: February 8, 2017 - 11:33 PM
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Archbishop Hoban's Lonasia Brewer (left) shoots over St. Vincent-St. Mary's Aubrie Marsh in the first quarter Wednesday at St. Vincent-St. Mary HIgh School in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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