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ROUNDUP

High school roundup: Springfield blasts Buchtel 16-1 in Division II sectional baseball

Beacon Journal staff report

Published: May 8, 2017 - 10:30 PM | Updated: May 9, 2017 - 02:20 PM
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Springfield's Travis Whitecotton slides safely into second base ahead of the throw to Buchtel second baseman Drey Culp in the first inning in a Division II Sectional on Monday in Akron at Jedd Park. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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