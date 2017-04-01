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ROUNDUP

High school roundup: St. Vincent-St. Mary, Barberton split softball doubleheader

Beacon Journal staff report

Published: April 1, 2017 - 10:18 PM

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