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High school roundup: Storm Cherry’s 3-pointer at buzzer lifts Garfield over East 82-79 in City Series boys basketball

Beacon Journal staff report

Published: January 13, 2017 - 10:12 PM

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