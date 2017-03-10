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High school roundup: Stow girls win state bowling title; Canton McKinley tops Solon in regional final

Beacon Journal staff report

Published: March 10, 2017 - 09:56 PM

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