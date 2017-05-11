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High school roundup: Stow sophomore Evan Bainbridge pitches no-hitter in 16-0 win over Youngstown East

Beacon Journal staff report

Published: May 11, 2017 - 09:59 PM

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