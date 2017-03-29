High school roundup: Stow, Tallmadge earn baseball victories; Stow, Copley among softball winners

PHA+QmFzZWJhbGw8L3A+PHA+U3RvdyA4LCBXYWRzd29ydGggMzwvcD48cD5FcmljIFNjaGlsbGlu
ZyBoaXQgYSBob21lIHJ1biBhbmQgZHJvdmUgaW4gdGhyZWUgcnVucywgYW5kIHRoZSBCdWxsZG9n
cyBzY29yZWQgZm91ciBydW5zIGluIHRoZSB0aGlyZCBpbm5pbmcgZW4gcm91dGUgdG8gYSB2aWN0
b3J5IG92ZXIgdGhlIGhvc3QgR3JpenpsaWVzIG9uIFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+VGFsbG1hZGdl
IDUsICYjODIzMjtFbGtob3JuIChXaXMuKSAxPC9wPjxwPkp1bmlvciBaYWNoIEJveWQgZ2F2ZSB1
cCBvbmx5IGFuIGluZmllbGQgZm91cnRoLWlubmluZyBzaW5nbGUgaW4gc2l4IGRvbWluYW50IGlu
bmluZ3MgYW5kIGp1bmlvciBNaWthaCBNY0dsYXVnaGxpbiBwaXRjaGVkIGEgMS0yLTMgc2V2ZW50
aCBpbm5pbmcgZm9yIHRoZSB1bmRlZmVhdGVkIEJsdWUgRGV2aWxzICgzLTApLjwvcD48cD5Tb2Z0
YmFsbDwvcD48cD5TdG93IDMsIFdhZHN3b3J0aCAyPC9wPjxwPlJhY2hlbCBNb3NrbyBzY29yZWQg
b24gYSBzYWNyaWZpY2UgZmx5IGJ5IEhhbm5hIEluZ3JhbSBpbiB0aGUgYm90dG9tIG9mIHRoZSBz
ZXZlbnRoIGlubmluZyB0byBsaWZ0IHRoZSB2aXNpdGluZyBCdWxsZG9ncyBpbiB0aGVpciBzZWFz
b24gb3BlbmVyLjwvcD48cD5NYWRkaWUgTG9uZyBoYWQgdHdvIHNpbmdsZXMgYW5kIGFuIFJCSSBm
b3IgV2Fkc3dvcnRoLjwvcD48cD5Db3BsZXkgMTMsIEJhcmJlcnRvbiAzPC9wPjxwPlRoZSBJbmRp
YW5zIHNjb3JlZCAxMyB1bmFuc3dlcmVkIHJ1bnMgYWZ0ZXIgYWxsb3dpbmcgdGhyZWUgdG8gdGhl
IGhvc3QgTWFnaWNzIGluIHRoZSBmaXJzdCBpbm5pbmcuPC9wPjxwPkhvcGUgWWFzaG5payBoYWQg
YSBob21lIHJ1biBhbmQgdGhyZWUgUkJJIGFzIENvcGxleSBvcGVuZWQgaXRzIHNlYXNvbiB3aXRo
IGEgcm9hZCB3aW4uPC9wPjxwPlBlcnJ5IDIsIExha2UgMDwvcD48cD5NYWtlbm5hIER1cmlldXgg
cGl0Y2hlZCBhIHNodXRvdXQgYW5kIE5pa2tpIFNhaWJlbmUgaGFkIHR3byBoaXRzIGFuZCBhbiBS
QkkgZm9yIHRoZSBob3N0IFBhbnRoZXJzLjwvcD48cD5Ob3J0aHdlc3QgMTMsIE5vcnRvbiAzPC9w
PjxwPkNvdXJ0bmV5IEhhcnJpcyB3ZW50IDMtZm9yLTQgd2l0aCB0d28gc2luZ2xlcyBhbmQgYSBk
b3VibGUsIGFuZCBMZXhpIEt5bGVyIHdlbnQgMy1mb3ItNCB3aXRoIHR3byBzaW5nbGVzIGFuZCBh
IHRyaXBsZSBmb3IgdGhlIHZpc2l0aW5nIEluZGlhbnMgKDEtMikuIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.