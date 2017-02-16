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High school roundup: Taylor Richards matches Waynedale’s 32 points in Chippewa’s 79-32 win in girls basketball

Beacon Journal staff report

Published: February 16, 2017 - 10:26 PM
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Waynedale's Maggie Coblentz (left) tries to shoot under pressure from Chippewa defenders Grace Lindquist and Celina Koncz in the first half Thursday at Chippewa High School in Doylestown. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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