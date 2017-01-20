All CATEGORIES
☰ Menu

High school roundup: Tre’Maine Gray powers Firestone to comeback City Series win over Garfield

Beacon Journal staff report

Published: January 20, 2017 - 11:12 PM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

zmen21web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
University of Akron men’s basketball: Zips overcome poor free-throw shooting, stretch home winning streak to 27 with 70-63 win over Eastern Michigan - 11:25 PM

Eastern Michigan’s Ty Toney put a scare into the University of Akron with 1:39 to play and his team trailing 65-59 Friday night at Rhodes Arena.

cavs21cut_07
LeBron James admires Spurs ability to adapt under coach Greg Popovich - 11:25 PM
barrev21cut_01
Boys basketball / Barberton 55, Revere 54: Jordan Soyars battles illness to lead Magics over Minutemen - 11:25 PM
Browns coach Hue Jackson plans to use Senior Bowl as trial run to gauge whether he needs to replace Pep Hamilton - 11:24 PM
Browns notebook: Gregg Williams is eager to vie with his new boss in practice: ‘Talk is cheap, Hue. Let’s go’ - 11:24 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next