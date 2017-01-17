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High school roundup: Unbeaten Woodridge rolls past Ravenna 69-49

Beacon Journal staff report

Published: January 17, 2017 - 10:30 PM
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