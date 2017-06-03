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Girls lacrosse state final: Upper  Arlington 15, Jackson 6

High school roundup: Upper Arlington tops Jackson 15-6 in Division I girls lacrosse state title match

Staff report

Published: June 3, 2017 - 10:18 PM

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