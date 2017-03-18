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High school roundup: VASJ eliminates Northwestern in Division III regional final

Beacon Journal staff report

Published: March 18, 2017 - 09:59 PM

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Indians’ Opening Day infield in flux with Jason Kipnis out to start regular season - 9:16 PM

GOODYEAR, Ariz.: The Indians have some clarity on Jason Kipnis’ injury situation following the news that he’s expected to miss 4-to-5 weeks with shoulder inflammation. Now, the club can begin to pinpoint how they’d like to handle the infield to start the 2017 regular season.

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Cavaliers 125, Lakers 120: Big Three dazzles as Cavs rally in fourth quarter
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Indians 14, Dodgers 5: Left fielder Michael Brantley goes 2-for-3 in Cactus League debut - 9:16 PM
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