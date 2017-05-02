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HIGH SCHOOL ROUNDUP

High school roundup: Wadsworth, Barberton, Hoover, Walsh Jesuit among area baseball winners

Published: May 2, 2017 - 11:16 PM

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Indians 3, Tigers 2: Three runs in fourth inning enough for Indians

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