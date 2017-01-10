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High school roundup: Wadsworth defeats Barberton 68-54

Beacon Journal staff report

Published: January 10, 2017 - 10:20 PM

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uconn13cut_01 Jessica Hill - AP
College basketball: UConn streak among best in sports history - 10:48 PM

STORRS, Conn.: UConn’s women’s basketball team is on the verge of winning its 91st consecutive game, which would break its own NCAA Division I record that was set between 2008 and 2010.

The Huskies play Saturday at SMU, a team that is 10-6 and just lost to Tulane. UConn’s streak ranks among the most impressive in sports, but there are plenty of others. Here’s a look at some of them:

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Ohio State basketball: Hot-shooting Badgers blitz Buckeyes 89-66 - 10:47 PM
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College basketball roundup: No. 20 Notre Dame beats Miami 67-62 - 10:47 PM
On the record: Personnel changes in KSU athletic department - 10:47 PM
Kyrie Irving, Cavaliers struggling to find offensive rhythm
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