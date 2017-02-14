High school roundup: Wadsworth, St. V-M, Tallmadge, Hoban among area winners in boys basketball

PHA+Qm95cyBiYXNrZXRiYWxsPC9wPjxwPldhZHN3b3J0aCA1MywmIzgyMzI7QnJlY2tzdmlsbGUg
Mzk8L3A+PHA+VGhlIGhvc3QgR3JpenpsaWVzICgxNC01LCAxMC0yIFN1YnVyYmFuIExlYWd1ZS1O
YXRpb25hbCBDb25mZXJlbmNlKSB3ZW50IG9uIGEgMTctNyBydW4gaW4gdGhlIHNlY29uZCBxdWFy
dGVyIGFmdGVyIHRyYWlsaW5nIGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyIHRvIHRha2UgdGhlIGxlYWQg
Zm9yIGdvb2QgaW4gYSB3aW4gb3ZlciB0aGUgQmVlcyAoMTQtNSwgMTAtMikuPC9wPjxwPkp1bmlv
ciBSZWlkIEJsYWNrIHNjb3JlZCAxMiBwb2ludHMgYW5kIGp1bmlvciBUb255IEhld2l0dCBhZGRl
ZCAxMSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBHcml6emxpZXMsIGFuZCBzZW5pb3JzIEphcmVkIEJyYXppbCBh
bmQgTWF0dCBEaW1pdHJpamV2cyBlYWNoIHNjb3JlZCAxMyBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBCZWVzLjwv
cD48cD5TdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSA3MiwmIzgyMzI7V2Fsc2ggSmVzdWl0IDQzPC9wPjxw
PlNlbmlvciBKYXl2b24gR3JhdmVzIGFuZCBzb3Bob21vcmUgQ2hyaXMgUGFpbnRlciBlYWNoIHNj
b3JlZCAxNCBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBob3N0IEZpZ2h0aW5nIElyaXNoICgxNS00KSBpbiBhIHdp
biBvdmVyIHRoZSBXYXJyaW9ycyAoOS05KS48L3A+PHA+VGhlIElyaXNoIGxlZCBieSBlaWdodCBh
dCBoYWxmdGltZSBhbmQgc2NvcmVkIDIzIHBvaW50cyBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciB0byBw
dXQgdGhlIGdhbWUgYXdheS48L3A+PHA+S2V2aW4gS3VrbGEgc2NvcmVkIDEyIHBvaW50cyB0byBs
ZWFkIHRoZSBXYXJyaW9ycy48L3A+PHA+VGFsbG1hZGdlIDY2LCYjODIzMjtIaWdobGFuZCA1Nzwv
cD48cD5NYXR0IEZyYW5jZXNjb25pIHNjb3JlZCAyMyBwb2ludHMgdG8gbGVhZCB0aGUgaG9zdCBC
bHVlIERldmlscyAoMTAtNywgNy0zIFN1YnVyYmFuLUFtZXJpY2FuKSBvdmVyIHRoZSBIb3JuZXRz
ICgxMS04LCA0LTUpLjwvcD48cD5UaGUgQmx1ZSBEZXZpbHMgbGVkIGJ5IHR3byBhZnRlciB0aGUg
dGhpcmQgcXVhcnRlciBhbmQgb3V0c2NvcmVkIHRoZSBIb3JuZXRzIDIxLTEzIGluIHRoZSBmb3Vy
dGggcXVhcnRlciB0byBwdWxsIGF3YXkgYW5kIGVuc3VyZSB0aGUgd2luLjwvcD48cD5Db2xsaW4g
Uml0dG1hbiBsZWQgdGhlIEhvcm5ldHMgd2l0aCAyNSBwb2ludHMuPC9wPjxwPkFyY2hiaXNob3Ag
SG9iYW4gNTUsJiM4MjMyO0NhbnRvbiBDZW50LiBDYXRoLiA0NjwvcD48cD5CcmlhbiBDdXBwZXR0
IGxlZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgS25pZ2h0cyAoMTctMikgd2l0aCAxMyBwb2ludHMgYW5kIGVpZ2h0
IHJlYm91bmRzIGluIGEgbm9ubGVhZ3VlIHdpbiBvdmVyIHRoZSBDcnVzYWRlcnMgKDgtMTIpLjwv
cD48cD5KYWtlIFNueWRlciBhbHNvIHNjb3JlZCAxMyBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBLbmlnaHRzLjwv
cD48cD5Ud2luc2J1cmcgNDksJiM4MjMyO0h1ZHNvbiA0MzwvcD48cD5NaWtlIEN1c21hJiM4MjE3
O3MgMTQgcG9pbnRzIGxlZCB0aGUgaG9zdCBUaWdlcnMgb3ZlciB0aGUgRXhwbG9yZXJzIGluIGEg
U3VidXJiYW4tTmF0aW9uYWwgZ2FtZS4gU3BlbmNlciBNY0NsdXJlIGxlZCB0aGUgRXhwbG9yZXJz
IHdpdGggMTQgcG9pbnRzLjwvcD48cD5SZXZlcmUgNDgsIEtlbm1vcmUgMzM8L3A+PHA+SnVuaW9y
IFBldGUgTmFuY2UgaGFkIGEgdHJpcGxlLWRvdWJsZSB3aXRoIDExIHBvaW50cywgMTIgcmVib3Vu
ZHMgYW5kIDEwIGFzc2lzdHMgdG8gcG93ZXIgdGhlIHZpc2l0aW5nIE1pbnV0ZW1lbiAoMTAtMTAp
IG92ZXIgdGhlIENhcmRpbmFscyAoMTEtNykgaW4gYSBub25sZWFndWUgZ2FtZS4gU2VuaW9yIFRo
b21hcyBXb29kcyBsZWQgdGhlIENhcmRpbmFscyB3aXRoIDEwIHBvaW50cy48L3A+PHA+SmFja3Nv
biA4MCwgV29vc3RlciA1MjwvcD48cD5LeWxlIFlvdW5nIHNjb3JlZCAyNyBwb2ludHMsIExvZ2Fu
IEhpbGwgYWRkZWQgMTcgcG9pbnRzIGFuZCB0aGUgaG9zdCBQb2xhciBCZWFycywgdGhlIHN0YXRl
JiM4MjE3O3Mgc2Vjb25kLXJhbmtlZCBEaXZpc2lvbiBJIHRlYW0sIGJsYXN0ZWQgdGhlIEdlbmVy
YWxzLCByYW5rZWQgdGhpcmQsIGluIGEgbm9ubGVhZ3VlIGdhbWUuIDwvcD48cD5Sb290c3Rvd24g
MzcsJiM4MjMyO1NwcmluZ2ZpZWxkIDM2PC9wPjxwPkp1bmlvciBOYXRlIE1vb3JlJiM4MjE3O3Mg
MTAgcG9pbnRzIGxlZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgUm92ZXJzICgxMC05KSBvdmVyIHRoZSBTcGFydGFu
cyAoNy0xMykuIFNvcGhvbW9yZSBBbmRyZXcgU21pdGggbGVkIHRoZSBTcGFydGFucyB3aXRoIDEx
IHBvaW50cy48L3A+PHA+V2F0ZXJsb28gNTMsIFNlYnJpbmcgNTE8L3A+PHA+VmluY2UgRG9yc2V5
IHNjb3JlZCAyMSBwb2ludHMgYW5kIGdyYWJiZWQgMTMgcmVib3VuZHMgYW5kIEthbWVyb24gU2hv
Y2tsZXkgYWRkZWQgMTcgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgaG9zdCBWaWtpbmdzICgxMS0xMCkuIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.