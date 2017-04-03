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High school roundup: Wadsworth takes advantage of Stow miscues for 11-6 baseball victory; Firestone, St. Vincent-St. Mary, Woodridge also win

Beacon Journal staff report

Published: April 3, 2017 - 11:06 PM
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