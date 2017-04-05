High school roundup: Walsh Jesuit blanks Archbishop Hoban 6-0 in area baseball

PHA+QmFzZWJhbGw8L3A+PHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0IDYsJiM4MjMyO0FyY2hiaXNob3AgSG9iYW4g
MDwvcD48cD5TZW5pb3IgQnJlbmRhbiBSZWdhbiBoYWQgdHdvIFJCSSwgYSBzaW5nbGUgYW5kIGEg
ZG91YmxlIGFzIHRoZSBXYXJyaW9ycyAoMi0yKSBzaHV0IG91dCB0aGUgaG9zdCBLbmlnaHRzICgz
LTEpIGluIGEgTm9ydGggQ29hc3QgTGVhZ3VlIEJsdWUgRGl2aXNpb24gbWF0Y2h1cC48L3A+PHA+
VHJpd2F5IDIsIENWQ0EgMCAoMTEpPC9wPjxwPlNvcGhvbW9yZSBDaGFuY2UgTG9vbWFzIHN0cnVj
ayBvdXQgMTYgYW5kIGFsbG93ZWQgb25seSB0aHJlZSBoaXRzIGFuZCBubyB3YWxrcyBpbiAxMCBp
bm5pbmdzIGZvciB0aGUgdmlzaXRpbmcgVGl0YW5zLCB3aG8gZ290IGEgZ2FtZS13aW5uaW5nIHR3
by1ydW4gc2luZ2xlIGluIHRoZSAxMXRoIGlubmluZyBieSBDb2xlIEhpc3NvbmcuPC9wPjxwPlRh
bGxtYWRnZSA4LCAmIzgyMzI7S2VudCBSb29zZXZlbHQgMjwvcD48cD5KdW5pb3IgSmFyZWQgQnVy
aWNrIGhhZCBuaW5lIHN0cmlrZW91dHMgYW5kIGNhcnJpZWQgYSBuby1oaXR0ZXIgaW50byB0aGUg
c2V2ZW50aCBpbm5pbmcgYmVmb3JlIGJlaW5nIHJlbGlldmVkIGJ5IHNlbmlvciBKb3NoIFRheWxv
ciwgd2hvIHJlY29yZGVkIHRoZSBmaW5hbCB0aHJlZSBvdXRzIGZvciB0aGUgaG9zdCBUaWdlcnMg
KDYtMiwgMS0xIFN1YnVyYmFuIExlYWd1ZSBBbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlKS48L3A+PHA+SnVu
aW9ycyBQaGlsIEdsYXNzZXIgYW5kIFNldGggR2VyZ2VseSBib3RoIGhhZCB0d28gUkJJIGZvciBU
YWxsbWFkZ2UuIDwvcD48cD5Ob3Jkb25pYSA5LCBTdG93IDQ8L3A+PHA+UGV0ZXIgVG91bGEgaGFk
IGEgZG91YmxlIGFuZCB0d28gUkJJIGFuZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgS25pZ2h0cyAoNC0yKSBzY29y
ZWQgc2l4IHJ1bnMgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBpbm5pbmcgdG8gb3ZlcmNvbWUgYSAzLTAgZGVmaWNp
dCBhZ2FpbnN0IHRoZSBCdWxsZG9ncy48L3A+PHA+VGhvbWFzIE1jTGF1Z2hsaW4gaGFkIHR3byBk
b3VibGVzIGFuZCB0d28gUkJJIGZvciBTdG93ICgxLTMpLjwvcD48cD5Tb2Z0YmFsbDwvcD48cD5O
b3J0b24gOSwgRmllbGQgNzwvcD48cD5GcmVzaG1hbiBLYWl0bHluIENvd3ggaGl0IGEgdHdvLXJ1
bi1kb3VibGUgIHdpdGggb25lIG91dCBpbiB0aGUgYm90dG9tIG9mIHRoZSBuaW50aCBpbm5pbmcg
dG8gd2luIHRoZSBnYW1lIGZvciB0aGUgUGFudGhlcnMuPC9wPjxwPkh1ZHNvbiA2LCBTdG93IDU8
L3A+PHA+U2FyYSBHZWRlb24gd2FzIHRoZSB3aW5uaW5nIHBpdGNoZXIsIHN0cmlraW5nIG91dCAx
NCwgYW5kIGRyb3ZlIGluIHRoZSB3aW5uaW5nIHJ1biB3aXRoIHR3byBvdXRzIGluIHRoZSBib3R0
b20gb2YgdGhlIG5pbnRoIGZvciB0aGUgRXhwbG9yZXJzLiA8L3A+PHA+Q2xhaXJlIE8mIzgyMTc7
VmVya28gaGFkIHR3byBzaW5nbGVzLCB0d28gUkJJIGFuZCBzY29yZWQgdGhyZWUgcnVucyBmb3Ig
U3Rvdy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.