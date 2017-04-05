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High school roundup: Walsh Jesuit blanks Archbishop Hoban 6-0 in area baseball

Beacon Journal staff report

Published: April 5, 2017 - 10:41 PM
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Western Reserve Academy's Sam Laughlin (left) pulls down a pop fly from a St. Vincent-St. Mary's batter as Joey Randazzo gets out of the way in the second inning Wednesday at Old Forge Field in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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